December elején tartották a Magyar Motorsport Szövetség Quad szakágának éves díjátadóját Turán. Mohácsi Zsófia ebben az évben junior kategóriában indult, és amelyik stílusban elindult, azt meg is nyerte. Country quad, Short track és Quad track stílusokban sem talált legyőzőre ebben az évben.

Forrás: Szántó Bence

A fiatal versenyző idén tizenkét országos bajnoki és magyar kupa versenyen szerepelt, és minden egyes alkalommal a dobogó valamely fokára is felállhatott. Kimagasló teljesítményért és szorgalmáért Popik János szakág vezetőtől a zsűri különdíját is megkapta.

Forrás: Szántó Bence

– Az évad egyáltalán nem indult egyszerűen a pandémia miatt – kezdte meg összefoglalóját Mohácsi Zsófia. – A versenynaptárban többször változtak az időpontok és helyszínek is, megnehezítve a felkészülésemet. A helyszínekre több ezer kilométert utaztunk édesapámmal. A quadom egész évben jól működött, egyetlen egy műszaki problémám adódott csak a győri versenyen. Egyesületem, a Kaposvári Autósport Egyesület és azon belül is Feitner Viktor, az egyesület elnöke mindig felkészítette a pálya adottságaira, és a verseny stílusára a quadomat.

Az izgalmas versenyeken, és a kiváló eredményeken túl a fiatal quadversenyző számos dolgot említ még, ami színesebbé és tanulságosabbá tették versenyszezonját.

– Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam ebben az évben – folytatta Mohácsi Zsófia. – Tényleg nagyon sok barátra találtam, edző- és versenytársaimban is, miközben egy nemes küzdelemben vettünk részt folyamatosan. A pályán mindig küzdöttünk, ám a versenyt követően igazi barátokként töltöttük együtt az időt. Ez különösen megszépítette számomra ezt az évadot, öröm volt minden perce. De ezzel együtt megtanultam a dolgokat sokkal jobban értékelni, kudarcokat elfogadni és improvizálni is a versenypályán.

Zsófi a sikerek után sem lazít egy percet sem. Hamarosan megkezdi téli felkészülését id. Németh Kornéllal. De a szakági gyakorlatok mellett, az erőnléti edzéseket sem hanyagolja majd el. Mindemellett persze – nyolcadik osztályos tanuló lévén – az iskolai felkészülést sem hanyagolhatja el, hiszen a felvételire is fel kell készülnie.

– Mindenképpen szeretnék jövőre egy külföldi bajnoki sorozatban is elindulni – mesélt a nem oly’ távoli jövőről Zsófi. – Ott egy kicsit más a szabályrendszer, ez ugyan aggaszt egy kicsit, de hiszek abban, hogy ott is megállom a helyem. A terveimhez mindenképpen be kell még szereznünk egy tartalék quadot is. Természetesen a magyar bajnokság sem maradhat ki, azon is mindenképpen indulni fogok jövőre is. Szerencsére egy nagyon profi, segítőkész csapat segít minden percben abban, hogy a legjobb lehessek a pályán. Édesapámnak, Mohácsi Balázsnak, id. Németh Kornélnak, Feitner Viktornak rengeteget köszönhetek, az én sikerem, mindig egy kicsit az övék is.

Fotó: Szántó Bence