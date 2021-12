Közelebb kerültek egymáshoz idei utolsó találkozásukon a megyei képviselők, mivel a vármegyeháza energetikai felújítása miatt a díszteremben jelenleg dolgoznak az építők, s ezért a pénteki ülésnek a megyei értékek – a díszteremnél lényegesen kisebb – terme adott otthont.

Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik között egy új arc is feltűnt. A napirendi pontok között azért szerepelt egy új képviselő beiktatása, mert Takács Richárd október 15-én lemondott a mandátumáról, s a Területi Választási Bizottság november végén döntött arról, hogy ki kapja meg a mandátumát. Az ellenzéki képviselő jelölőszervezete, a Jobbik a marcali Lukács Bence Miklóst jelölte.

Az eskütételt követően a napirendek tárgyalása során döntöttek a képviselők a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról, és a Somogy Megyei Közgyűlés 2022. évi munkatervéről is. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP Plusz projektjeivel kapcsolatos feladatok kapcsán elhangzott, hogy már megjelentek az első felhívások. A Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségét a projektelőkészítési- és menedzsmentfeladatok kapcsán 114 esetben kérték a települési önkormányzatok, és előzetes jelzések szerint ennek bővülése várható a későbbiekben.

A megyei képviselők következő találkozója az ünnepi közgyűlés lett volna, melyet hagyományosan az új év első hetében tartanak. A Covid azonban már tavaly is közbeszólt, és – mint pénteken kiderült – a jövő évi menetrendet is felborította. A pénteki ülés végén Biró Norbert elnök arról tájékoztatta a megyei testületet, hogy a járványhelyzetre tekintettel bizonytalan ideig elhalasztják a január 6-i Megyenapot, melyet Lengyeltótiban rendeztek volna meg. Az előzetes tervek szerint jövő júniusban emlékeznek majd meg Lengyeltótiban a megyei címeradományozás ünnepéről.

Még az ellenzéki képviselő is elismerte: jól halad az útprogram

A napirendi pontokhoz feltett kérdések idején módosító javaslattal élt Rákóczy Attila (DK), aki azt indítványozta, hogy a közeljövőben újra hallgassa meg a közgyűlés a Közút Zrt. megyei vezetőjét, aki korábban már beszámolt a képviselőknek az útfelújítások állásáról. Azt az ellenzéki képviselő is elismerte, hogy az elmúlt másfél év alatt az ő szavaival élve „teljesülgetnek” az útfelújítások, bár ő úgy tapasztalta, hogy csak egy-egy útszakaszt aszfaltoznak le. Ezzel együtt a dél-somogyiak érdekében a 68-as főút felújítását sürgette. A javaslatát Biró Norbert (FIDESZ-KDNP) közgyűlési elnök is támogatta, végül egyhangúlag el is fogadták a képviselők. Ennek értelmében kiegészítették azzal, hogy nemcsak a mellékutak, de a főutak helyzetéről is számoljon be a Közút Zrt. megyei igazgatója.