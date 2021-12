A kelevízi önkormányzat 2016-ban kezdte el közmunka program keretében a kosárfonást. Vargáné Balatincz Krisztina polgármester elmondta: a Belügyminisztérium támogatásával 2017-ben sikerült egy ingatlant vásárolni, ahol a kosárfonók tevékenykednek, majd a következő évben helyben OKJ-s képzésen vettek részt a fonók, 13 fő sikeres vizsgát tett. Hozzátette: 2018.decemberében nyitották meg az Arany Kézművek közfoglalkoztatási mintaboltját, ahol a saját termékeiken kívül más önkormányzatok közmunka programjában készített termékeket, megtermelt zöldségeket is árulnak.

Többek között Hács, Hosszúvíz, Újvárfalva, Szőkedencs, Somogyfajsz, Somogyvár, Szenyér, valamint Nagyszokoly termékei kerültek fel a polcokra. Varrodájukban sálak, szájmaszkok, párnák és ruhák is készülnek. Rendszeresen járnak fesztiválokra, vásárokba, illetve online is megtalálhatóak és országszerte szállítanak termékeikből. Két alkalommal elnyerték a megyei közfoglalkoztatási kiállításon az első díjat, az országos közfoglalkoztatási kiállításon és vásárban szintén díjban részesültek, valamint az év önkéntese elismerést is megkapták Somogy megyében. A járványhelyzetben több mint 10 ezer maszkot varrtak és osztottak szét. Három éve saját vessző ültetvényt is telepítettek, hogy az alapanyag egy részét már meg tudják termelni.

Másodszorra is a legjobbak között

Csütörtök délután Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott, Hornyák Valéria, a megyei kormányhivatal főosztály-vezetője és a Belügyminisztérium munkatársai kiemelkedő a Start Plusz 2021 díjat adományozta a a kelevízi önkormányzatnak a kiemelkedő szakmai munkájukért. Az elismerés mellett tíz millió forint támogatást is kaptak, amelyet eszközvásárlásra költik. Az országos elismerést egyébként 2017-ben már megkapta a somogyi település, akkor a hét millió forintos közfoglalkoztatási támogatásból traktort, pótkocsit, varrógépet és vesszőhasító, hántoló gépet vásároltak.