– Egyre több kisgyerek kapja el a koronavírus-fertőzést, ezért nagyon fontos lenne, ha meg tudnánk őket védeni ettől – mondta el lapunknak Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója.

– Örülök annak, hogy végre a kisebb gyerekek is megkaphatják a védőoltást. Remélem, a szülők élnek majd ezzel, és belátják, hogy fontos a gyermekük egészsége. Azt tanácsolom annak, aki bizonytalan, konzultáljon a gyerekorvossal, és az ő iránymutatása szerint járjon el – mondta a főigazgató.

Gyánó Barna kaposvári házi gyermekorvos megkeresésünkre elmondta, ahhoz, hogy vége legyen a járványnak, mindenképpen fontos lenne beoltani a gyerekeket.

– Már több mint harminc éve praktizálok, és az egyik leghasznosabb dolognak azt érzem, amikor beoltok valakit, és nem csak a koronavírus-fertőzés ellen – hangsúlyozta a doktor. – A Covidra jelenleg nincsen gyógyszer, csak az oltással lehet eredményt elérni. Akkor alakul ki a nyájimmunitás hazánkban, ha minél többen felveszik a vakcinát. Ehhez a gyerekekre is szükség van – tette a hozzá a gyermekorvos.

Hasonló véleményt fogalmazott meg ifj. Pavlovics György házi gyermekorvos is. Kérdésünkre válaszolva elmondta, a fiatalok enyhébb tünetekkel esnek át a betegségen, és ugyanúgy megfertőzhetik a környezetüket, ezért is indokolt a védőoltás. Hozzátette, a gyerekek Pfizer-készítményt kapnak majd, és a felnőttmennyiségnél kisebb adagot adnak be nekik.

Egyesével lehet regisztrálni

Az 5 és 11 év közöttiek oltására a vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Ehhez a korábban még nem használt e-mail-címmel kell regisztrálni a gyerekek adatait. Ezután a szülő választhat, hogy az oltóponton szeretné beoltatni gyerekét, vagy a gyermekorvosnál. Ha az oltópontot választja, akkor négy-öt nappal az e-mailes regisztráció után fel kell keresni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalát, majd ott lehet időpontot foglalni. A rendszerben – a felnőttek oltásához hasonlóan – megye és város szerint lehet oltópontot és időpontot választani. Egyszerre azonban csak egy gyereket lehet regisztrálni a rendszerben.

Sikeresek voltak az akcióhetek

A koronavirus.gov.hu oldalon elérhető adatok szerint újabb 7310 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, és meghalt 215, többségében idős, krónikus beteg.

Kaposváron jelenleg több mint félezer aktív fertőzött van, 70 embert kórházban ápolnak, közülük 17-en kaposváriak. Országosan eddig több mint 6 millió 171 ezer embert oltottak be, közülük csaknem 5 millió 879 ezren a második, 2 millió 864 és fél­ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Az oltási akcióban eddig 1 millió 262 ezren éltek a lehetőséggel, 1 millió 30 ezren már a megerősítő, harmadikat is megkapták.