Szita Károly polgármester méltatta azokat, akikre az idén különösen büszke lehetett a város, majd kötetlen beszélgetéssel töltötték az időt a résztvevők. Komáromi Gabriella irodalomtörténészt, kritikust, írót és egyetemi magántanárt, valamint Csíkvár Gábor népzenészt, népzeneoktatót a Magyar Ezüst Érdemkereszttel jutalmazták.

Szigeti Orsolya, egyetemi docens, gazdaságkutató és Miklósné Magyar Márta, címzetes fellebbviteli ügyész a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét nyerte el. Heizler György, nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének katonai tagozatát kapta. Bodó László, a KÖTÉL életmentő egyesület alapítója és vezetője, valamint Budai Ferenc építőipari vállalkozó a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa lett. Professzor Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, és a Berzsenyi Társaság elnöke Széchenyi-díjban részesült.

Elfoglaltsága, illetve betegsége miatt nem lehetett jelen négy másik kitüntetett: Varga László, katolikus megyéspüspök és Somos László kaposfői plébános, valamint Cseke László színművész és Párkányi Raab Péter szobrász.

A magyar csapat zászlaját vihette a paralimpián

Dani Gyöngyi kerekesszékes paralimpikon vívó az idei tokiói paralimpián a magyar zászlót vihette a hosszú és eredményes sportpályafutása elismeréseképpen, majd a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A kaposvári származású parasportoló a Somogyi Hírlapnak elmondta: megtisztelőnek érzi a meghívást, és azt is köszönettel fogadta, hogy a szerepléséért átvehette az állami kitüntetést a csapattársaival együtt. A somogyi megyeszékhelytől sohasem szakadt el, hiszen édesanyja, nővére és a húga is itt él, és az önkormányzat meghívását most összekötötte a látogatásukkal.