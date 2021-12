Marketinggel, menedzsmenttel és állattudományi témákkal is foglalkoztak a MATE hallgatói a Légy sikeres vállalkozó a 21. században! című kiadványban. – Tartalmilag nagyon széles skálán mozog ez a könyv, amely már az integráció jegyében jött létre – mondta Kőmüves Zsolt, egyetemi docens, a Baka József Szakkollégium vezetője. A Baka József Szakkollégium ugyanis együttműködési megállapodást kötött a MATE többi campusán működő szakkollégiumokkal.

A Baka József Szakkollégium ebben az évben is kiemelten foglalkozott azzal, hogy segítse a hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését.

– Két vitaestet tartottunk, itt a fókuszban az asszertív kommunikáció, valamint a vezetői készségek fejlesztése állt – emelte ki Kőmüves Zsolt. – Emellett két előadáson is részt vehettek a hallgatók, ahol többek között a legújabb álláskeresési technikákkal is megismerkedhettek, továbbá egy konfliktuskezelő tréninget is szerveztünk – folytatta a szakkollégium vezetője.

Bár a pandémia megnehezítette a programok megtartását, a hallgatók így is rendkívül aktívak voltak. A vitaesteken mintegy nyolcvanan, az előadásokon több mint negyvenen vettek részt.

A Baka József Szakkollégium egyre népszerűbb a hallgatók körében, jelenleg mintegy 30 fiatal vesz részt aktívan az ott folyó munkában. A jövőben pedig még szorosabbra fűznék a kapcsolatot a MATE többi campusán működő szakkollégiumokkal.