– Jók voltatok? – kérdezte mosolyogva a gyermekeket Bacza Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári központvezetője a pénteki ünnepségen. Miután határozott igennel feleltek, egymás után szólították a fiúkat, lányokat, akik ajándékokkal teli szatyrot kaptak. Kaposvár 2021-ben immár hatodik alkalommal csatlakozott az országos összefogáshoz, s a Kossuth téren felállított Adománykuckóban várták az elmúlt hetekben a felajánlásokat.

– Anya, megehetem most ezt a csokit? – érdeklődött Imike édesanyjától. Kujbus Dominika három gyermekével - a négy hónapos Kármen és a két éves Zsani mellett - öt esztendős kisfiával érkezett a pénteki ünnepségre. A fiatal asszony szerint különösen az ünnepek előtt jól jön minden a segítség, amikor eleve több a kiadás. S az akciónak köszönhetően szép ajándékokkal térhetnek haza.

– A gyermekeim társasjátékot, mesekönyvet, csokit és még szaloncukrot is kaptak – mondta. – Már nagyon vártuk az ajándékosztást, a gyerekházban mindig nagyon kedvesek hozzánk. Korábban is kaptunk karácsonyi csomagot és örülök, hogy idén is eljöhettünk, tetszett a műsor is.

Ragoncsa Nikoletta is jól érezte magát a pénteki karácsonyi rendezvényen. A három gyermekes fiatal nő azt mondta: mindenkinek jól esik a törődés. Ők is átvehették a csomagot, s az ajándékot apránként adja majd oda a gyerekeknek. Borhi Zsombor kaposvári alpolgármester is részt vett az ünnepségen, melynek a Biztos Kezdet Gyermekház Pécsi utcai központja adott otthont.

Közösségerősítő kapcsolat

Plüss játékok, állatfigurák, kifestők és mesekönyvek is lapultak a szatyrokban, s az adakozók nem feledkeztek meg az édességekről sem. Bacza Barbara szerint Kaposváron ezúttal is sokan szívügyüknek érezték a rászoruló családok támogatását. A gyermekek egy-egy apró ajándéknak is nagyon örültek, a szakember szerint az akció 2021-ben is elérte célját. A koronavírus járvány alatt is érezni lehetett azt a segíteni vágyást, ami az elmúlt időszakot is jellemezte. Kiemelte: a felelősségteljes gondolkodás tovább erősíti a közösséget.