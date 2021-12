– Most zselés szaloncukrot viszek haza, korábban már körtés-almásat és meggyes ízesítésűt is vettem – mondta lapunknak Hilmer László Árpádné kaposvári nyugdíjas az egyik belvárosi üzletben. – Vásárláskor a minőség és a biztonság a legfontosabb számomra.

[eadvert]

Némethi Ernő boltvezető azt mondta, náluk legutóbb novemberben volt fogyasztóvédelmi vizsgálat. Szakemberek az egységár-feltüntetésen kívül a termékek származási helyét is nézték. Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője hasznosnak ítéli a téli szezonális vizsgálatot. Érdeklődésünkre elmondta, Somogyban és Baranya megyében 53 boltot üzemeltetnek, s az adóhatóság, a Nébih és a fogyasztóvédelem munkatársai szoktak ellenőrzést tartani üzleteikben.

– A csokoládés figurák és a szaloncukron kívül várhatóan a sertés- és csirkehúst, a halat valamint a déli gyümölcsöket is ellenőrzik az ünnepek előtt – mondta Hatta József. – A vizsgálatsorozat a vevők és a tisztességesen dolgozó kereskedők érdekeit szolgálják, s ennek során kiszűrhetik azokat, akik számla nélkül ügyeskednek. Szerintem lényeges, hogy a boltban árult összes termék nyomon követhető legyen, társaságunk valamennyi cikk beszerzését számlával tudja igazolni.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt közölte: a szezonális ellenőrzések szükségességét az indokolja, hogy a tapasztalatok szerint az ünnepi hagyományokhoz köthető élelmiszerek iránt ilyenkor megnő a kereslet, amihez az élelmiszeripar fokozott termeléssel és a kereskedelem nagyobb árukészlettel, akciókkal igyekszik igazodni. A hatóság célja a szabálytalanságok feltárása, megelőzése annak érdekében, hogy nem biztonságos vagy nem megfelelő minőségű élelmiszer ne kerülhessen az ünnepi asztalokra.

Kiderült, a járványhelyzet miatt biztosan ellenőrzik a higiéniai előírások szigorú betartását. A bevásárlókosarak tisztításának hatékonyságát is vizsgálják, és a csomagolatlan pékáruk forgalmazásának higiéniáját is. Az élőhal-árusító helyeken kiemelt figyelmet fordítanak a halakat kísérő származási dokumentumok ellenőrzésére. Nézik majd a friss sertés- és baromfihús származásának feltüntetését is. Az édesipari termékek, különösen a szaloncukrok esetében fokozottan ellenőrzik az árusított termékek nyomonkövethetőségét és jelölését, kiemelten a lejárati idő feltüntetését. Vizsgálják az olcsó kategóriás import pezsgőket, habzóborokat, s élelmiszer-mintavételre kerül sor a diós és mákos bejgli, az étkezési dió és darált dió, mák és a kimérve árusított mazsolánál is.

Fotó: Lang Róbert

Visszatérő ellenőrzés a NAV-tól is

Püspök-Poszovácz Gabriella, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) somogyi igazgatóságának szóvivője érdeklődésünkre elmondta: a somogyi revizorok is hamarosan megkezdik a karácsonyhoz kapcsolódó ellenőrzéseket. Ilyenkor előtérbe kerülnek az adventi vásárok, a karácsonyi termékeket, édességeket árusító üzletek valamint a fenyőfaárusok is. A NAV munkatársai a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép megfelelő üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését valamint az értékesített áruk eredetét vizsgálják. Somogyban közel 2400 üzlet van, ezek egy része szezonálisan működik.

– Nem vagyok meglepve, a NAV munkatársai évről évre visszatérően megtartják az ünnepek előtti ellenőrzést – mondta lapunknak Kertész Rezső, a kereskedőket és vendéglátósokat tömörítő Kisosz megyei társelnöke. Az élelmiszer-áruházakon kívül előreláthatóan felkeresik a vendéglátóhelyeket, továbbá a műszaki cikkeket forgalmazó üzleteket és a játékboltokat is.