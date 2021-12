Nagyon kevés olyan somogyi település van, ahol nem zajlottak vagy zajlanak ma is TOP-os beruházások. Az eredeti keret 43,45 milliárd forintról szólt, mely jelen állás szerint jelentősen emelkedett. – 56,8 milliárd forintot fordíthattunk 365 nyertes pályázatnak köszönhetően olyan fejlesztésekre az elmúlt években, melyek valóban az itt élők érdekeit szolgálják – emelte ki a közgyűlés elnöke. Ipari parkok, helyi termelői piacok szolgálják a gazdaságot, kerékpárutak a turizmust, korszerű rendelők a somogyiak egészségét, megújult szociális intézmények az ellátás, korszerű hivatalok az ügyintézés színvonalát. – Több milliárdot fordítottunk bölcsőde és óvoda fejlesztésre, ami bizonyítja, a somogyiak szeretnek itt élni, szeretik megyénket. Több mint háromezer főt vontunk be a foglalkoztatási paktumba többek között képzésekkel, bértámogatásokkal, utazási hozzájárulásokkal. A Somogy Megyei Önkormányzat a TOP-pályázatok megvalósításához segítséget nyújtott a kedvezményezetteknek, több mint 150 konzorciumi szerződést kötöttünk a pályázatok megvalósítására. Több már sikeresen megvalósult, és folyamatosak az átadások is napjainkban, már a következő évek feladatainak végrehajtását is megkezdtük.

[eadvert]

– Ahogy a TOP esetében, ezúttal sem felülről jövő, kényszergondolatok vezérelték a tervezési folyamatot. Ismét megyejárásra indultunk, mindenki elmondhatta, mit szeretne megvalósítani településén, mit szeretne elérni a következő években. A közel 72 milliárd forintos keretű somogyi TOP Plusz végrehajtása során kiemelt hangsúlyt kap a helyi gazdaságfejlesztés, a település- és fenntartható városfejlesztés, a települési szolgáltatások minőségének javítása, klímabarát megye kialakítása, a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések fejlesztése, a szociális célú városrehabilitáció, a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra, valamint az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése – összegzett az új programról Biró Norbert. Ezekhez igazodva kellett megalkotni egy olyan tervet, programot, mely valóban az itt élők érdekeit szolgálja, mely hosszútávú irányt szab Somogy megye fejlesztéseinek. – Nem volt egyszerű, de szerencsére ismét aktívak voltak a somogyi települések, változatlanul az életminőség javítására, a vonzerő és megtartóerő növelésére koncentráltak. Ebben pedig továbbra is támogatjuk településeinket, jelen állás szerint folyamatosan érkeznek a megkeresések, pár nap alatt 85 település kérte a megyei önkormányzat területfejlesztési szakembereinek segítségét.

A kormány vonatkozó rendelete az adminisztratív terhek csökkentéséről, a költségnövekedés lehetőségéről is szól amellett, hogy akár száz százalék előleg kérhető a teljes mértékben finanszírozott projektekre. Egyszerűsítettek az elszámoláson és a kornak megfelelően elektronikus hitelesítés váltja fel a korábbi postai lebonyolítást. Továbbra is a Magyar Államkincstár lesz a szerződő fél, és a megyei közgyűlés döntése kell a támogatáshoz.

Fotó: Lang Róbert