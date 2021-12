Áprilisban írtunk arról, hogy egy düledező házban kénytelen élni egy fiatal pár a gyermekeikkel. Olvasóinktól és a jó szándékú emberektől kért segítséget a nemesdédi család, mert négy kisgyermekükkel, köztük egy súlyosan szívbeteg kisfiúval nehezen vészelték át a mindennapokat. Horváth Éva a cikkünk nyomán igyekezett segíteni a családon, és nyomon követte a sorsukat. Azóta is támogatást nyújt nekik, és megismerte őket. Sajnos a házból több fal is kidőlt később, s bár a cikk után kőművesek igyekeztek a munkájukkal segíteni, a házat nem tudták rendbe hozni, mert az épület állapota tovább romlott. Ezután egy összefogás eredményeképpen egy kis konténerházban húzhatta meg magát a család, ám közben érkezik az ötödik gyermek is, és hamarosan műtik a kisfiú szívét.



Egy albérlet jelentene megoldást vagy egy olcsó ingatlan, ahová a család költözhetne. Horváth Éva és a baráti társasága önzetlenül állná az albérlet költségeit, de egyelőre nem találnak megfelelőt. Nemesdéd környékén, Böhönye táján keresne új otthont a család, ezért arra kérik a háztulajdonosokat, ha van errefelé kiadó albérlet vagy eladó ház, jelentkezzenek. Ezzel segítenék a jobb sorsa érdemes, nehéz körülmények között élő családot, ahol a szülők igyekeznek mindent megtenni a négy kicsi gyermekükért. A jelenlegi körülmények nem megfelelőek, ezért a legnagyobb segítség most a lakhatásuk megoldása lenne.