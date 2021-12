A Kaposvári Szakképzési Centrum együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával Baján, a felsőoktatási intézmény keddi nyílt napján. A kaposvári centrum legújabb képzéseinek egyike a Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában elindult vízügyi technikusi kurzus. A múlt hónapban Bíró Tibor dékán ellátogatott az oktatási intézménybe, előadásában a vízügyi technikus szakma érdekességeit és a továbbtanulási lehetőségeket ismertette a diákokkal.



A most aláírt együttműködési megállapodás magában foglalja a pályaorientációs tevékenységek összehangolását is. A középfokú és felsőfokú képzések népszerűsítése érdekében az intézmények részt vesznek egymás szakmai programjain, rendezvényein, valamint a diákoknak lehetőségük lesz részt venni a labor- és szaktantárgyi órákon. Elhangzott: közös szakmai gyakorlatokat is szerveznek majd.