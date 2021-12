– Maga nélkül nem tudom, hol lennénk... – Van-e még valamire szükség, ahogy a múltkor a gyógyszerben segítettem? – Bence egy Mancs őrjáratos kisautót szeretne karácsonyra, láttuk egy áruházban, de nem tudtuk megvenni. Az az első, hogy étel legyen otthon... A párbeszéd Horváth Éva és az édesanya között zajlott le, miután a kaposvári támogatók sok szatyor ajándékkal érkeztek a nemesdédi portára. A gyerekek mosolyogva, az ablakból integetve várták Éva néniéket. – Bence már tegnap este mondta a testvéreinek, hogy Éva néni csak az övé! – idézte fel az édesanya, Bodai Istvánné, aki márciusra várja az ötödik gyermeküket.

– Most arra lenne szükségünk, hogy lakást vagy albérletet találjunk. Mindenképpen megoldás kell, hogy az ötödik gyermekemet ne vigyék el tőlünk, és Bencét is visszakapjam a műtétje után. Kiderült, hogy 21 milliméteres a lyuk a kis szívén. Csak az operáció segíthet rajta, de bevallom, hogy félünk egy kicsit. Januárban lesz még egy CT-vizsgálata, és utána már a műtét időpontját várjuk.

– Készek vagyunk mindent megtenni a gyermekeinkért! – mondta az apa, Bodai István, aki közmunkásként dolgozik. – Most táppénzen vagyok, mert fahordás után megroppant a derekam. Nem tudtam lábra állni, a mentő jött értem. A család most egy jól fűtött, tiszta konténerházban lakik, amit az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft.-től kaptak adományként. Horváth Éva, a cég résztulajdonosa azt mondta: kevesen vannak, akik odafigyelnek a másik emberre, pedig sokan nem a saját hibájukból kerülnek nehéz helyzetbe. – Ez a négy gyermek egy csoda! Látszik, hogy a szülők jól ellátják és szeretik őket, a tőlük telhetőt megteszik értük – mondta. – Megérdemlik a segítségünket.

Horváth Éva egy megható történetet mesélt Bencéről lapunknak. Egy fárasztó kórházi vizsgálat után megkérdezte az ötéves gyermektől, hogy „Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?”, mire a kisfiú csillogó szemmel azt felelte: „okos”. Kaposvárról hozta el ajándékát a családnak Imréné Parragi Mária is. Az idős hölgy szemét elfutotta a könny, amikor körülrajongták a gyermekek. A nyugdíjas asszony lapunknak elmondta: a kaposvári kórház gyermek­osztályát is támogatja játékokkal, könyvekkel, igyekszik segíteni, ahol csak tud. A nemesdédi család mindkét támogatója azt hangsúlyozta, hogy a lyukas szívvel született kisfiúnak még további segítségre lenne szüksége. A legfontosabb most egy saját ház vagy albérlet lenne, a környéken vagy akár Böhönyén is, de még nem találtak megfelelőt. Kiemelték: a családnak minden segítségre szüksége van, várják a jó szándékú emberek jelentkezését.