A kaposvári Investment Közút Tekecsarnok adott otthont a tekézők 2021-es nyugat-magyarországi felnőttférfi egyéni bajnokságnak. A versenyre a területi selejtezők legjobbjai kvalifikálták magukat, így összesen negyvenen gurítottak, melyből a legjobb tizennégy játékos jutott be az országos egyéni bajnokságba. A hazaiak közül az első sorban Pintér György (Investment Közutasok Kaposvári TK) lépett pályára, s rögtön magasra tette a lécet, főleg a második hatvan gurításban remekelt, mellyel 642 fával zárt. A második sorban Horváth Lászlónak (Investment Közutasok Kaposvári TK) nem ment ennyire a játék, főleg tarolásban hibázott sokat, így 581 fával fejezte be a gurítást, ami az előzetes várakozások szerint kevés volt a továbbjutáshoz. Jöttek is szépen a hatszáz feletti eredmények, három sorral a vége előtt úgy tűnt, hogy a továbbjutáshoz csak hatszáz feletti eredmény lesz elég, miközben Pintér eredményét csak megközelíteni tudták a vetélytársak, megelőzni nem, így végül megszerezte a győzelmet.



Az Investment Közutasok Kaposvári TK csapatából pályára lépett még Wagner Mihály is, aki az utolsó utáni pillanatban kapott lehetőséget tartalékként, de a mezőny utolsó negyedében zárt. Az utolsó sorokban néhány negatív meglepetés miatt végül a tizennegyedik továbbjutó helyhez 599 fára volt szükség. December 18-19-én az FTC pályán lépnek pályára a továbbjutók a keleti mezőny tíz továbbjutójával és nyolc válogatott játékossal kiegészülve.

A végeredmény: 1. Pintér György (Investment Közutasok Kaposvári TK) 642 fa, Bóka Róbert (Répcelaki SE) 633 fa, 3. Tóth Áron (Répcelaki SE) 630 fa, ...19. Horváth László (Investment Közutasok Kaposvári TK) 579 fa, ...35. Wagner Mihály (Investment Közutasok Kaposvári TK) 544 fa. M