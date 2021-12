Tizenegyedik alkalommal szervezték meg az Év Kiváló Magyar Méze versenyt, amelyen több somogyi méhész is elismerést kapott. A szakmai zsűri közel 40 mintából választotta ki a hét kategóriagyőztest, és ezek közül azt is, amelyik az év kiváló méze címet viselheti. Pánácz Tibor facéliaméze érdemelte ki a rangos elismerést. Akác és napraforgó kategóriában a harmadik helyezést kapta Hanzel Róbert, Bosztonics Péter repcemézével szintén kategóriájában harmadik lett. Rajtuk kívül arany minősítést kapott Ballér Róbert és Ballér István családi méhészete. Mézharmat- és akácmézüket ismerték el, valamint Olsovszki Zsolt akácméze is arany minősítést kapott.

Az első fordulóban mintegy 360 mintából szűkült le a mezőny, a járvány miatt idén online zajlott a megmérettetés. Elhangzott: a bírálat során fontos szempont volt a termelési tisztaság, a víztartalom, meghatározó a szín, az íz, az illat és a csomagolás.