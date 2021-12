Tisza-Kovács Balázs az egyesület elnöke elmondta, a 12 éves testvérek élete néhány hónapja változott meg. Tíz évvel ezelőtt elvesztették édesanyjukat és félárvák lettek, nemrég pedig az édesapjuk hunyt el koronavírus-fertőzésben. Az ikerpárt az apai nagymamájuk neveli, a mindennapi megélhetésük azonban nagyon nehézkes.

– Amikor megtudtuk, hogy mi történt az ikrekkel, akkor elindítottunk egy széleskörű gyűjtés, amelyhez köztiszteletben álló emberek és a Katolikus Karitász is csatlakozott – mondta Tisza-Kovács Balázs. – Ezek a fiatalok már korábban is mély szegénységben éltek, most azonban, hogy elvesztették az édesapjukat még rosszabbra fordult a helyzetük, ezért minden szálat megmozgattunk, hogy segíthessünk nekik. Több százezer forintot gyűjtöttünk össze, ennek egy részéből telefont vettünk nekik, mert ez volt az álmuk, a megmaradt összeget pedig megkapták zsebpénznek. Emellett más ajándékokkal is sikerült örömet szereznünk nekik karácsony alkalmából – tette hozzá az egyesület elnöke.