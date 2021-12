Az év nyugdíjas szakszervezeti vezetője elismerést Molnár László vasúti dolgozó kapta meg, aki korábban több munkakört is betöltött a vasúttársaságnál. Az év munkáltatója díjat Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője vehette át. Az indoklásban elhangzott, hogy az általa vezetett társaság 150 családnak nyújt stabil megélhetést, és ügyvezetőként mindent elkövet azért, hogy európai szintű munkakörülményeket biztosítson a dolgozóknak. A hulladékgazdálkodási cég az elmúlt években jelentős béremelést hajtott végre. Svajda József, a MASZSZ Somogy megyei vezetője a találkozón értékelte az idei esztendő szakszervezeti eredményeit.

– 5-8 százalékos béremelés elérését tűztük ki célul erre az évre – mondta –, számos esetben sikerült is meg­győznünk erről a munkaadókat, több cégnél teljesítették is ezt. Svajda József arról is beszélt, hogy január elsejétől a minimálbér bruttó 200 ezer, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik. Ezzel szerinte feszültségek alakulhatnak ki a cégeknél, mert egy új belépő is annyit keres majd, mint egy több éve ott dolgozó. Ezért azt javasolják, hogy a többéves munkatapasztalattal rendelkezőknek a bérét 10-15 százalékkal emeljék meg jövőre – tette hozzá.