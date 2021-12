A legtöbben az elektronikai eszközökért állnak sorban az üzletekben, de a ruházati termékek és a különféle játékok is népszerűek idén. A kaposvári Media Markt­ba sokan válogattak kedden délután. Ottjártunkkor egy fiatal testvérpár a vízforralókkal szemezgetett. Kozma Karina és Kozma Boglárka számára az volt a fontos, hogy a termék márkás és modern kinézetű legyen. Természetesen az ára is meghatározó volt, de inkább a drágább kategória közül választottak. Kérdésünkre válaszolva elmondták, szinte már mindenkinek tudják, hogy mire van szüksége karácsonykor. Az ajándékokra fejenként tízezer forintot költenek majd. A meglepetéseket a félretett pénzükből, diákmunkából és az ösztöndíjból finanszírozzák.

A kaposvári Intersparban is néhányan már a karácsonyi ajándékokat szerezték be kedden. Az üzletben a gyerekjátékok mellett elektronikai eszközök, díszek és az édességek közül is lehet válogatni. A legtöbben nemcsak az ajándékokat, hanem az ünnepi menü alapanyagát is itt vásárolják meg. Az üzletlánc kommunikációs osztálya megkeresésünkre elmondta, az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a kereslet a szaloncukrok iránt. A hagyományos édességek mellett egyre nagyobb az igény a csökkentett cukortartalmú finomságokra. A vásárlók ezen kívül több, a sütéshez szükséges alapanyagot, például tésztaféléket, süteménylapokat, dióféléket tesznek a kosarukba és a bejglik forgalma is látványosan emelkedett ezekben a hetekben.

Az egyik közvélemény-kutatással foglalkozó cég szerint tavaly átlagosan 52 ezer 300 forintot szántak ajándékokra a magyarok. Ez az összeg az idén pár százassal meghaladja a 60 ezer forintot, ami átlagosan 15,5 százalékos növekedést jelent. A karácsonyi meglepetésekre szánt kiadás az egy háztartásra vetített átlagos nettó havi jövedelem akár 17 százalékát is jelentheti. A decemberben elköltött pénz csaknem 28 százalékát a gyerekek ajándékaira szánják a családok.

Fotók: Lang Róbert