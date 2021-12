– Örömmel jelentem be, hogy egy év küzdelem után 173 és fél millió forintot kap a barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola a tornacsarnokának felújítására a kormány egyedi döntése alapján – jelentette be csütörtök délután Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője a dél-somogyi oktatási intézményben. A sportkomplexum belső terei megújulnak, s néhány hónapon belül a TOP Plusz Program pályázatnak köszönhetően 250 millió forintból energetikailag is korszerűsödhet az épület. Így közel 430 millió forintból kívül és belül is megújulhat a tornacsarnok.



– Ez a harmadik év, hogy a sportcsarnok használata nélkül kezdtük meg a tanítást, közel ötszáz diák számára kell biztosítanunk a mindennapos testnevelést, és nagyon örülünk, hogy visszatérhetünk ide sportolni – mondta el Benczéné Németh Bernadett, az iskola igazgatója. Koós Csaba, Barcs polgármestere hozzátette: a város az országgyűlési képviselővel közösen mindent megtett azért, hogy közösen sikeres pályázatot adjanak be. A tervek szerint a sportcsarnok felújítása májusban kezdődik el.