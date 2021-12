Benne vagyunk az újságban! Majdnem mindben! De legalább mindben ugyanaz van! Nem igaz, amit írnak, de jól hangzik! Magunk miatt nem emeltünk volna szót, de a tisztességes, törekvő somogyi embereket, településeket, így Kaposhomokot nem hagyjuk!

Megírtuk, hogy hatvanmilliós beruházás készült el a faluban. Nem kevés pénz ez egy zsáktelepülésen. Büszke rá mindenki. A polgármester sajtónyilvános eseményt is szervezett, ahol a megjelentek méltatták a „művet”, azaz a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00008 Kaposhomok közlekedésbiztonsági fejlesztése” helyi, önkormányzati projekt megvalósulását. Ennek egyik fontos eleme volt a „Helyi közúthálózat felújítása, kerékpáros közlekedésre való alkalmassá tétele, forgalomcsillapító intézkedések” címet viselő projektrész. Tehát a település kerékpározhatóságának javítása érdekében a meglévő közúthálózat hibás burkolatát felújították, kijavították, biztonsági eszközöket, rövidített fekvőren­dőröket, kerékpáros irányjelző táblákat, kerékpártárolókat helyeztek el, a Petőfi téren korszerű buszforduló készült kiegészítő építményekkel, járdákkal, B+R kerékpáros parkolóval, árkokat fedtek le, korlátozott sebességű övezetet alakítottak ki, és sorolhatnánk. A somogyi vállalkozó is jó munkát végzett. Aztán mégis jött a kétes „hírnév”!

A beruházás-ügyben csak abba lehetett „belekötni”, hogy az átadón Gelencsér képviselő (akinek annyi szerepe volt az egészben, hogy lobbizzon a forrásokért) biztonságos kerékpárút átadásáról is beszélt, mintegy összefoglalva a projekt lényegét. Az akkori tudósításunkból is kiderült, a helyzet több mint egyértelmű! Még konferenciát is szerveztek, ahol a közlekedési módok fejlődéséről, a jelenlegi tendenciákról és a közlekedés biztonságáról is hallhattak a helyiek. Így pontosan tudták és tudják, mi is történt a településükön.

A napokban kétszer is megfordultam a takaros faluban, azokat kerestem, akik nem tudják, mi is történt náluk. A megkérdezettek arról beszéltek, örülnek, hogy megvalósult a fejlesztés, már éppen ideje volt, így biztosan sokáig bejár majd a busz is, hiszen könnyen meg tud fordulni. A helyiek pedig biztonságos úton kerékpározhatnak, a buszmegálló mellett tárolhatják a biciklit, nem kell személygépkocsival járni. S főleg, nem költöznek el innen a fiatalok…

Akkor miért is ez a cirkusz? Azért, mert jól hangzik, hogy Gelencsér „nem is létező kerékpárutat adott át”, s lehet sejtetni: vajon hol lehet az a hatvanmillió. Olcsó, átlátszó trükk ez, amelybe még az ellenzéki képviselőjelölt is belekeverte magát. Bejegyzésében ugyanis azt írja: „…jelen állás szerint egyetlen méter, egyetlen centi bicikliút nincs Kaposhomokon… Csak az a hatvanmillió! Csak azt tudnánk feledni!”

Hát, igen! Bizonyosan lesz még ilyen… Ám a lényeg, hogy kaposhomokiak tudják, hol is van az a hatvanmillió! S azért is jó lesz időben keresni számlálóbiztosokat a kaposhomoki szavazókörbe (is), hogy ne „kelljen” csalást kiáltani, amikor annak idején számolják majd a voksokat!