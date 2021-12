Vannak életkorok, amikor megemelkedik a szorongás szintje a gyermekek életében. Ilyen lehet az óvodás időszak, az általános iskola alsó tagozatának vége és a felső tagozat eleje, valamint a kamaszkor. Erre az életkorból eredő szorongásra rakódhat rá, hogy a családok is szorongnak, betegségek, veszteségek érik őket a járvány alatt.

– Látok növekedést, nagyon is! – vágta rá rögtön Szigeti Mónika kaposvári klinikai szakpszichológus. – Klinikai szempontból és a kutatási eredmények alapján is nőtt a szorongásos és depresszív tünetekkel küzdő páciensek száma. A gyerekek sokszor kényszeres tünetekkel küzdenek, amelyekkel a szorongást igyekeznek kontrollálni. A nagyon erős szorongásos tünetekben akár a halálfélelemben is megjelenhet. Az akut szorongást pszichológus vagy szükség esetén pszichiáter oldhatja, de az lesz az igazi megoldás, ha a járvány okozta krízis véget ér – tette hozzá.

Most minden a Covidról szól, és ezt egy picit megtévesztőnek tartja az iskolapszichológus. Mátraházi Tibor a Kaposvár környéki iskolákban 1500 gyermek lelki egészségét felügyeli Szennától Csökölyig.

– Sokszor a Covidról beszélünk mint okról, pedig a Covid már régen az életünk része – mondta az iskolapszichológus. – Inkább a családban kell keresni az okok forrását, ha növekednek a szorongásos esetek. Arról lehet szó, hogy a járvány miatt rákényszerülnek, hogy több időt töltsenek egymással a családok. A kényszerű intimitás okozhat gondot, hasonlóan ahhoz, hogy mondjuk karácsonykor többet vannak egymással a családtagok, s néhol egymás idegeire mennek. A megváltozott helyzethez nehezebben alkalmazkodók labilisabbak, hamarabb kiborulnak.

Az iskolákban most nem a Covid, hanem a vírus megjelenése okozta kavarodás okozza a legnagyobb gondot, fűzte hozzá. Most a kiszámíthatatlanság terheli meg a gyermekeket, hiszen az iskolákban egyik napról a másikra kerülhetnek karanténba egész osztályok.

Inkább a tűszúrástól tartanak

A szakemberek szerint a gyerekek nem is a vírustól, hanem a bizonytalanságtól félnek. December 8-án indul az 5–11 éves gyerekek oltási regisztrációja, jövő héten pedig már a vakcinát is megkaphatják. Mátraházi Tibor szerint a gyerekeket nem igazán érdekli az oltás, és az sem érdekel senkit, hogy a gyerekek mit gondolnak erről, mert az iskolapszichológus azt tapasztalta, hogy amit a gyerek mond erről a témában, azt inkább a szülei mondják. Ugyanis a gyerekeknek még nincs meggyőződésből alkotott saját véleményük az oltásról, és a vakcinára a szülő hangolja rá a gyermekét, ha szükségesnek érzi. Sokszor a döntésbe nem is vonja be a gyereket, ő hoz felelős döntést helyette. Ilyenkor a gyerekben nem él nagyobb félelem az oltástól, inkább csak a tűszúrástól.

Fotóillusztráció: Lang Róbert