– Idegeim már nincsenek – így foglalta össze az elmúlt két évre jellemző lelkiállapotát Kovács Beatrix. A Rinyakovácsiban élő édesanya felmondott munkahelyén, hogy negyedikes és másodikos gyermekére felügyelhessen, ha azoknak otthon kell tanulniuk.

– Nehezen bírjuk, ám igyekszünk minden feladatot megoldani az elvárásoknak megfelelően. Nehéz ezt úgy, hogy az egyik gyermek játszik, a másiknak meg éppen tanulnia kell. Lelkileg magam is nehezen bírom, mert be vagyok zárva a négy fal közé, hiányzik a felnőttek társasága, már azt is élményként élem meg, ha eljutok Kaposvárra bevásárolni – mesélte az édesanya, akinek kislánya ebben a tanévben kétszer volt karanténban. Kisfia is gyakran van otthon, mert ha köhög, vagy fújja az orrát, már nem mehet iskolába.

Pintér-Kulcsár Erika is úgy nyilatkozott, hogy élete legnehezebb három hónapja volt, amikor 2020-ban otthon kellett maradnia a gyerekeivel. Azóta folyamatosan igyekeznek családilag hozzáidomulni az újabb és újabb helyzetekhez.

– Akkor volt elsős a kisfiam, akit itthon tanítottam írni-olvasni, közben az óvodás kislányom is megtanulta a betűket. Ebben a fél évben a nagyobbik 10 napot volt karanténban, majd egy napra elment suliba, aztán megint 10 nap karantén következett. Közben a kislányom is itthon volt. A harmadikos kisfiam szereti a karantént. Azt mondja, hogy szívesen felkészül majd velem az érettségire is, én azt vettem észre, hogy kortársai hiánya miatt „elszocializálatlanodott” tőlük – állapította meg az édesanya, aki akkor tud elmenni dolgozni, ha férje gyakran vállal éjszakai műszakot. A kisdiákoknak nem kérték a védőoltást még. Ha karanténba kerülnek, egyre nehezebb a családi élet, mert már nem kötelezhetők a tanítóik arra, hogy online órát tartsanak nekik.

Egyetlen diák sem maradhat le

Győri Rolandné szerencsésnek érzi magát, mert saját vállalkozása van, kötetlen a munkaideje. Elsős gyermekével tanulnak gyakran otthonról.

– Tíz fő vesz részt a jelenléti oktatásban, huszonkettő pedig a monitor előtt ül otthonról. Ha a pedagógus elmegy az osztály másik felébe, már nehezebben fókuszálnak a gyerekek, nem tudnak figyelni rá. A tanítóknak is nehéz kétfelé figyelni, s például az otthon zörgő, behallatszó diákokat nem tudják lenémítani – osztotta meg tapasztalatait az édesanya, aki nem szeretné beoltatni gyermekét csak azért, hogy a jelenléti oktatásban részt vehessen karantén idején. Attól sem zárkózik el, hogy kivegye az iskolából.

– Nálunk erőn felül mindent megtett a tanító néni, hogy online is leadja az anyagot, ha a gyerekek karanténban vannak. Én magam is tanítok, igyekeztem elsajátítani a technika használatát, hogy online órákat tartsak. Felsős tanítványaim gyakran panaszkodnak, hogy nem minden tanár tart online tanórát. Alsóban jellemzőbb – mondta Németh Katalin, nyelvtanár.

Eljut otthonra a tananyag, de mindenhol romlik az átlag

Saját jogon még nem, de ebben a félévben már négyszer volt kontakt személyként karanténban Győrfi Krisztina gyermeke, akinek egyedül az idegennyelv-tanórát tartották meg online.

– Öt gyerek van a 27 fős osztályban beoltva, ezért úgy döntöttek a szülők, hogy mindenki otthonról tanul. Szerdán öt online órát tartottak meg. A matematikatanár megfelezte az osztályt, duplán tartotta meg a tanórát, és felzárkóztató órát is tartott, mert kiderült, hogy a jelenléti oktatás hiánya miatt a gyerekeknek nehezebben megy az átlagszámítás témaköre – mondta az anyuka, aki azt észlelte, hogy gyermeke, bár sokkal önállóbbá vált az otthoni tanulásnak köszönhetően, az osztályéhoz hasonlóan az ő átlaga is romlott. –Fizikailag is nehezen bírjuk ezt az otthontanulást, nem tudok minden tanórán mellette lenni és segíteni, hiányzik a gyerekeknek a kontroll és a sikerélmény – tette hozzá az édesanya, aki szerint a közösség építő ereje hiányzik leginkább gyermekének.

