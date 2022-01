– Egy apa mindent megtesz a gyermekéért! A legfontosabb, hogy melegben legyen, és otthon csak kályhával tudunk fűteni... – szökött könny a szemébe Töll Józsefnek, aki kerekesszékes fiával együtt állt sorban a szociális tűzifáért. A hajmásiak a templom előtt gyülekeztek, ahol a SEFAG Zrt-től érkezett fát egy utánfutós traktorra pakolták a közmunkások. Minden házhoz betért a járat, ahol várták őket.

– Mi öten vagyunk a családban, jól jön a segítség – mondta Kis-Bank Józsefné. – Attól függ, hogy mennyire tart ki a fa, hogy mekkora lesz a hideg.

– Ketten vagyunk a mozgáskorlátozott férjemmel, akinek most ampulták mindkét lábát, állandó felügyeletet igényel – mondta Kübler Csabáné. – Nehezen telnek a téli napok. Úgy vásároltam fát az idén, mert hiába dolgoztam 27 éven át az erdőn, nem kaptunk területet gyűjtésre. Ha most nincs utánpótlás szociális alapon, már elfogyott volna a tüzelő.

Forrás: Lang R.

– Az idén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyetlen kérelmezőt sem kellett elutasítania a képviselő-testületnek– mondta elégedetten Török Sándor, Hajmás polgármestere. – Mind a 24 kérelmező családot tudjuk támogatni családonként 2-3 köbméter fával. A kezdetektől részt veszünk a szociális tűzifa programban. Az idén összesen 68 köbmétert osztunk ki. Az egész télre azért nem lesz elég, egy egyedülállónak másfél hónap, egy nagyobb családnak egy hónap segítséget jelent. Most van a leghidegebb reggel, bár eddig kegyes volt hozzánk az időjárás. A tél még nem múlt el...

Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is segített a faosztásban. Fotó: Lang R.

A tűzifa pakolásában segédkezett Gelencsér Attila is, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, aki büszke arra, hogy a választókerületében található mind a 25 falu sikerrel pályázott a szociális tűzifa programban. A legkevesebb lélekszámú Patcára 114 ezer forint értékű fa érkezett, és a legnagyobb arányban Nagyberki vette ki a részét 2,5 millió forintos juttatással. Hajmáson 1,3 millió forint ára fát osztottak.

Tíz éve működik sikerrel a program

Kerek egy évtizede indult a szociális tűzifa program, és Hajmás minden évben részesült a támogatásból. Az országban az 5 ezer alatti lakosságszámú települések pályázhatnak, az idén összesen 2600 pályázat érkezett be. Somogy 246 településéből 223-an nyújtottak be pályázatot, közölte Gelencsér Attila, és megemlítette azt is, hogy országosan a kormány 50 milliárd forintot szánt a programra 2022-ben.