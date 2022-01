Megtartotta évindító tanácskozását a lisztérzékenyek megyei egyesülete. A találkozón elhangzott: amennyiben a járványhelyzet engedi, a tavaly elmaradt kaposvári szakmai konferenciát ebben az esztendőben pótolják.

Miklai Lajosné, a somogyi szervezet elnöke lapunknak elmondta: a lisztérzékenyek nincsenek könnyű helyzetben, őket ugyanis különösen hátrányosan érinti az élelmiszerárak folyamatos emelkedése. Példákat is említett erre: az egyik rizsliszt kilója novemberben még nagyjából 460 forint volt, most pedig már 550 forintba kerül. Egy kiló kukoricaliszthez két hónapja még 400 forint alatt hozzájuthattak, januárban viszont az ára már megközelítette a 480 forintot. S van olyan gluténmentes sütemény is, amelynek az ára meghaladja ma már a 900 forintot.

– A 2003-ban alapított csoportunknak 110 tagja van – mondta Miklai Lajosné. – Az az egyik legfontosabb célja a szervezetnek, hogy a lisztérzékeny somogyiak minden fontos újdonságot megismerjenek, ami megkönnyítheti az életüket.

Azt is elmondta: a 2022-re tolódott szakmai tanácskozáson a lisztérzékenységről, valamint a társult betegségekről is szó esik majd, s az orvosokon kívül dietetikust is szeretnének majd meghívni. A szervezet tervei között kirándulás is szerepel, Tihanyba vagy Székesfehérvárra szeretnének utazni idén.