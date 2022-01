A korábbi évek hagyományaitól elérően az idén a római katolikus Gyümölcs­oltó Boldogasszony-plébánia­templomban tartották meg az ökumenikus imahét záró istentiszteletét, melyet Kiss Iván címzetes prépost vezetett. Igét nagytiszteletű Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor hirdetett. A Krisztus-hívők egységéért országszerte megrendezett programsorozat üzenete arra utal, hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes.



Fazekas Krisztián Árpád igehirdetésében kiemelte, hogy a napkeleti bölcsekhez hasonlóan, napjainkban is minden útnak megvan a maga célja. Örülni kell annak, hogy ma Magyarországon ilyen körülmények között lehet megünnepelni az ökumenikus egységtörekvéseket. De figyelmeztetett arra is, hogy a világban sok helyen, így Nyugat-Európában sajnos már más a helyzet, az „új törekvések” gátolják a hagyományos értékrendet követőket. Az istentisztelet lelkipásztori áldásokkal és a Himnusz eléneklésével fejeződött be.