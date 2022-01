– Ügyes legyél, nem kell izgulni – biztatta az egyik szülő a gyermekét mielőtt belépett volna a Munkácsy-gimnáziumba. – Okos vagy, úgyhogy menni fog – mondta egy másik édesanya a fiának, majd elköszönt tőle a bejárati ajtóban. A járványhelyzet miatt a szülők még az épületbe sem léphettek be. A felvételizőket is csak úgy engedték be az iskolába, hogy megmérték a test-hőmérsékletüket és a kézfertőtlenítőt is használniuk kellett. Ezután a diákokat beültették a számukra kijelölt osztályterembe, ahol maszkban várták a feladatsort és azt, hogy az óra tízet mutasson.

A tanulók elsőként magyar nyelvből adtak számot tudásukról. A nyolcadikosoknak a mellékneveket, a szólásokat, a mássalhangzó törvényt és a hangrendet kellett jól tudniuk, de szövegértési feladat és fogalmazás is került a vizsgalapra. A megoldásra 45 percük volt a diákoknak, ezután negyedóra szünetet kaptak, majd következhetett a matematika írásbeli. A nyolcadikosoknak összeállított feladatok között a törtek és a százalékszámítás is szerepelt.

Gyallai Katalin a Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója elmondta, több mint kétszáz általános iskolás jelentkezett hozzájuk. Nagy részük a nyolcadik osztályosoknak készült feladatsort töltötte ki, hetvenen a hat névfolyamos képzéshez szükségeset. – A felvételizők száma nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a fiatalok nálunk is akarnak tanulni. Ez majd akkor derül ki pontosan, amikor márciusban jönnek szóbelizni – hangsúlyozta Gyallai Katalin.

A kitöltött írásbeli feladatsorba január 31-én tekinthetnek be a diákok. Azok a fiatalok viszont, akik nem tudtak részt venni a központi felvételi első napján, január 27-én délután kettő órakor pótolhatják be a vizsgát. A járványhelyzet miatt azonban központilag egy harmadik dátumot is megjelöltek. Február 4-én kizárólag azok a diákok felvételizhetnek, akik igazolni tudják, hogy a felvételi két napján covid-fertőzöttek voltak, vagy hatósági karanténba kellett vonulniuk.