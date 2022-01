Van olyan babócsai nagyszülő, aki arra panaszkodik, hogy hetek-hónapok óta nem találkozott a felnőtt gyermekeivel és unokáival, mert a családból minden munkaképes ember ingázik, Ausztriába és Németországba jár dolgozni.

Nem új keletű jelenség ez, de míg korábban inkább csak a férfiak vállalták az utazás és a távollét kényelmetlenségeit, újabban a dél-somogyi hölgyek is vándorbotot fogtak a jó kereset reményében. Bevált és elterjedt, hogy a Babócsa környéki falvakból a férfiak Ausztriában, illetve Magyarország északnyugati részén vállalnak – főként betonszerelő – munkát, a dél-somogyi nők pedig osztrák és német szállodákba járnak takarítani.

– Egész családok dolgoznak odakint, a férfiak főleg a vasbetonszerelő szakmában vállalnak munkát – mondta László, akinek a rokonságából sokan választották ezt az utat. – A nők a hoteleket takarítják, mindenkinek keményen meg kell dolgozni a pénzért, románokkal és ukránokkal versenyezve.

Az osztrák turizmus felszívja a képzetlen magyar munkaerőt is, sokan tervezik az utat éppen ezekben a hetekben.

– Salzburg környékére indítunk két autóbuszt a síszezon idején – erősítette meg Németh József, a kaposvári Németh Travel tulajdonosa, hogy egész takarítóbrigádok kelnek útra az évnek ebben a szakaszában. – Februárban adják ki a síszabadságot Ausztriában, ilyenkor megélénkül a turizmus. Ötven embert szállítunk ki éppen, pontosan tudni kell a létszámot az esetleges biztosítások miatt.

A pénzért keményen meg kell dolgozniuk a kiutazóknak. Lapunknak elmondták: a munkafelügyelők szigorúak, s visszarendelik a takarítót, ha egy szőr­szálat is találnak a hotelszobában. Az ingázók azt is elmondták lapunknak: általában csak havonta egyszer térnek haza, ilyenkor egy hétvégén van együtt a család, és hétfőn már indulnak is a vissza. Jó pénzt kapnak a határon túl, ráadásul más munkát nehezen találnának a magyar határ mentén.

Kizárólag oltási igazolvánnyal

A külföldi munkaadók elvárják az egészségügyi alkalmasságot, és a járvány alatt minden ingázó munkavállalótól erélyesen megkövetelik az oltottsági igazolást, és rendszeresen ellen­őrzik ennek tartalmát. Így nem megy ritkaságszámba, hogy a somogyi ingázók felvették a harmadik oltást még Magyarországon, amint erre lehetőségük volt. A téli síszezon alatt enyhítésre nem látnak okot a munkaadók, így az oltottsági igazolvány a kinti lét fontos tartozéka marad továbbra is.