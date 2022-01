Nagy Bernadett az intézmény vezetője elmondta: a fenntartójuk, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének segítségével sikerült megvenniük a nyolc különleges menedékeket.

– Az iglu könnyen összeszerelhető, tisztítható, tűzálló, vízálló, jó hőszigetelő képességgel rendelkezik, valamint összehajtható, továbbá a kabin elülső és hátulsó ajtaja is bezárható, így az ember által termelt hő belül marad, a külső hőmérséklethez képest 15 Celsius-fokkal melegebb van benne, mint kint – emelte ki Nagy Bernadett. Megjegyezte: a mobil igluk polifoamból készültek és egy-, illetve kétszemélyes is rendelkezésre áll.

Forrás: Lang Róbert

– A krízisidőszak minden évben sok feladatot jelent az intézmény számára, a legnehezebb dolgunk a hajléktalan emberek meggyőzése, hogy az éjszakát a szállón töltsék, most már az igluknak köszönhetően mindenkinek tudunk segíteni, aki esetleg nem akar az intézmény falain belül lenni, de a szálló területén egy biztonságos, védett helyen töltheti az éjszakát – emelte ki az intézményvezető. Nagy Bernadett elmondta: a jelenlegi járványhelyzet szempontjából is fontos a hajléktalanok intézmény-közelisége, hiszen így napi szinten figyelemmel kísérhetik egészségi állapotukat. Megjegyezte: a napokban hetvennyolcan éjszakáztak a szállón. A mobil iglukat Csehországból vásárolták és miután az elsőt összerakták, gondozottjaik ki is próbálták.

– Kicsit kemény, de tágas, meg is tudtam benne fordulni – mondta el Szabolcs, aki a gondozási központ állandó lakója. Hozzátette: nagy az érdeklődés az iglu iránt, éjszaka is benne fog aludni valaki. Nagy Bernadett elmondta: a jövőben a gondozási központ ügyfélszolgálatán kell az iglura bejelentkezni, szükség esetén pedig lakója étkezést is kap.