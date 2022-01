Ottjártunkkor álmos arcát mutatta a januári ködben a Kisbajom emlékeit őrző létesítmény, ahol nemrégiben készültek el a helyi porta helyreállítási munkálatai.

– Idáig felázott – mutatta a Rinya mellékága felett bátortalankodó kisbajomi talpas ház falán a tavaly nyári villámárvíz mértékét Szelidné Gerencsér Angyal polgármester. Az egész ház elázott, húsz centiméter magasságig feljött a víz, és egy év kellett, hogy kiszáradjon, tette hozzá.

Minden bútort és eszközt ki kellett pakolni a helyiségekből, hogy felmérhessék a károkat. Csak ezután kezdődhetett a helyreállítás az értékes népi emlékeket őrző épületen. Ez tulajdonképpen a falak újrasározását jelentette, ám ez nem volt könnyen megoldható feladat.

– Ehhez mesterembert kellett keresni, mert régen még az asszonyok végezték ezt a munkát a falvakban, ma azonban már csak kevesen értenek hozzá, mondta a polgármester. Végül egy kályhakészítő vállalta, de ahhoz, hogy el is készülhessen a helyreállítás, Szigetvárról hozattak pelyvát Kisbajomba. Ez fontos alapanyaga a sározásnak, ami olyan jól sikerült, hogy mostanra már nyomát sem látni az áradásnak. A munkálatok egymillió forintba kerültek, amelyet részben biztosítási díjból, részben saját forrásból biztosított az önkormányzat.

Most teljes pompájában várja, hogy jöjjön a tavasz és a turisták, hiszen a nádtetőt már korábban a Baráti Kör és a Kisbajomért Alapítvány anyagi segítségével, az önkormányzat pályázati forrásból 4,5 millió forintból újíttatta fel.

A kisbajomi portát a szennai skanzenben található talpasház mintájára építette Kovács László, a település korábbi alpolgármestere. – Nagyon ügyes kezű volt, autodidakta módon tanulta meg az építést, a keze munkáját dicséri több épület a faluban – tette hozzá a polgármester. – Ezen a házon mindent saját kezűleg készített. Ugyanis itt volt valamikor régen egy talpasház, amiben annak idején Csitári Juli néni élt. Aztán később azt megvette a skanzen és elvitték, idézte fel Szelidné Gerencsér Angyal. Így tulajdonképpen a kisbajomi porta annak a háznak a mása, amely egykoron itt állt. Mellette pedig a rinyakovácsi porta őrzi a falusi élet emlékeit.

Az országos műemlékvédelem alatt álló Református Parókia teljes felújítása során alakították ki az erdei iskolát, körülötte lévő területen kovácsműhely, langallósütési lehetőség is található, s a csűrben akár táncra is perdülhetnek a vendégek, ahol gyakorta tölti be muzsikaszó a teret.

Fotó: Kovács T