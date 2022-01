A hatvannégy esztendős rutinos szakember 1996 óta UCI-bíró, aki hazájában, Belgiumban országúti, cyclo­cross- és pályaversenyeken is rendszeresen bíráskodik. Pályafutása során számtalan emlékezetes nemzetközi viadalon dolgozhatott, köztük a sportág csúcseseményein, az országúti világbajnokságon vagy a Tour de France-on is, de kedvenc eseményei közé sorolja a Párizs–Nizzát, a Liége–Bastogne–Liége-t, a Flandriai Körversenyt, a Szlovén Körversenyt vagy a Baby Girót is, írta a tourdehongrie.hu.

Ludo Smeyers munkáját igazi nemzetközi csapat segíti majd a magyar körverseny során, a tervek szerint a hazai csapatot két horvát, egy szerb és egy belga UCI-bíró egészíti ki.

A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy együttes részvételével.



Fotó: MW