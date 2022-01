LABDARÚGÁS Megérkezett Siófokra a Podravka Vegeta csapata. A női kézilabda NB I.-ben és a Magyar Kupában is érdekelt Siófok KC és a regnáló horvát bajnok egy háromnapos közös edzőtáborral indítja a 2022-es esztendőt.

Az első két nap közös edzést vezényelnek a szakmai stábok, az edzőtábor zárásaként pedig szerdán zárt kapuk mögött mérkőznek meg a felek.

– Másfél hónapja nem léptünk pályára, így fontos volt, hogy ezeket a közös edzéseket és egy felkészülési mérkőzést becsempésszünk a programba – fogalmazott Uros Bregar, a Balaton-parti együttes szlovén vezetőedzője a siofokkc.hu-n. – Egy Bajnokok Ligájában szereplő csapat ellen ez egy nagyszerű lehetőség a számunkra. Mindemellett fontos a csapatok biztonsága, így az oltások mellett a közös foglalkozásokat megelőzően folyamatosan tesztel mindkét együttes. Próbálunk a legbiztonságosabb keretek között maradni, de a külső impulzusokra nagy szükség van.

A két klub jó kapcsolatot ápol egymással, a Podravka a szezon előtt is járt már Siófokon egy hasonló összetartás keretein belül, majd a somogyiak is elutaztak Horvátországba egy négycsapatos felkészülési tornára.

A Siófok KC január tizenötödikén, a DVSC SCHAEFFLER elleni hazai bajnokival folytatja szereplését a K&H Női Kézilabda Ligában. A mérkőzésre az online jegyértékesítés már megkezdődött.

Az SKC jelenleg – négy győzelemmel és hat vereséggel – a kilencedik helyen áll a bajnokságban. Katarina Jezicék nyolc pontot gyűjtöttek tehát, s mindössze négy egységgel vannak lemaradva az ötödik pozíciót elfoglaló Váci NKSE alakulatától. MW



