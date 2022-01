Immáron negyedik alkalommal hirdettük meg Somogy legszebb lányainak versenyét, és bár még bőven benne vagyunk a jelentkezési időszakban, elkezdtük a lányok fotósorozatának elkészítését. A jelentkezők nevezhetnek saját fényképekkel is, de azt szoktuk javasolni, hogy vegyék igénybe profi fotósunk segítségét. Természetesen a portfóliót mi teljesen ingyen elkészítjük, amivel jobb esélyeket lehet szerezni a versenyben is, a kollekcióval pedig aztán az élet több területén is.

Az első lány, aki kameránk elé állt, a 20 éves siófoki szépség, Sárai Vanessza volt. A fiatal lány családjával együtt érkezett, elkísérte hozzánk édesanyja, és édesapja is. Vanesszán látszott, hogy az elején egy picit izgult, de hamar feloldódott, és a kezdeti bizonytalanság után profin pózolt a kameráknak.

– A fotózás elején tényleg kicsit meg voltam illetődve – mosolygott a siófoki szépség. – De aztán hamar magamra találtam. A hétköznapi ruhával kezdtünk, ez segített. Illetve az is, hogy mindenki nagyon jó fej, és kedves volt velem végig.

A hétköznapi ruha után Vanessza az alkalmi ruhát vette fel, majd végül bikiniben fotóztuk le. Ahogy egyre magabiztosabbá vált, úgy döntöttük el, hogy videót is csinálunk a fotózásról, mely online portálunkon, a sonline.hu felületén is megtekinthető.

– Én csak ajánlani tudom minden lánynak, hogy jelentkezzenek erre a versenyre – magyarázta lelkesen Vanessza. – Semmit nem veszthetnek vele, és tényleg egy olyan élmény volt számomra ez a fotózás, amit eddig el sem tudtam képzelni. Nagyon megtetszett ez a modellkedés, szinte biztos hogy nem adom fel. Remélem a versenyen is sikerül jó helyezést elérnem.

Negyedik alkalommal hirdeti meg a Mediaworks Hungary Zrt. a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre ezúttal is 18–29 éves hölgyek jelentkezhetnek. A dicsőség mellett pedig értékes nyeremények, felkészítőtábor, tévéshow várja a jelentkezőket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd nekik a verseny alatt! Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet!