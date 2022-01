Élete első, bemutatkozó kiállítását tartotta meg a Karádról származó, most Dombóváron élő Csontos Maja szombaton. Több tucatnyian voltak kíváncsiak a karádi Kodály Zoltán Művelődési Házban összeállított tárlatra, melyen a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium kilencedikes diákjának harminc festményét állították ki.



Csontos Maja lapunknak azt is elárulta: hároméves koráig élt Karádon, így kötődik a somogyi községhez. Elsősorban a táj és a csendéletek inspirálják, ilyen témákban fest legszívesebben. A festészet nem csupán hobbi számára, hiszen tanulmányait is festő szakon folytatja, s tervei között szerepel, hogy amíg csak lehet, fejlessze tudását.



Mint kérdésünkre elmondta, kifejezetten jó érzéssel tölti el, hogy mások is szemügyre vették képeit, máshol is szívesen megmutatná műveit a jövőben, ha lehetősége lesz rá. A Karádon megrendezett tárlatra a legkedvesebb festményei közül válogatott. Hozzátette: nagy öröm számára, hogy képei mások tetszését is elnyerték.