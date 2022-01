– Családi indíttatásra választotta a kozmetikus szakmát?

– Édesanyám a Fodrász- és Fényképész Szövetkezetnél dolgozott manikűrös és pedikűrösként. A néhai elnök, Pásztori Sándor felvette a dolgozók gyerekeit tanulónak, például fényképésznek, fodrásznak és kozmetikusnak is. Így kerültem a szakmába, ma is élénken emlékszem Pásztori Sándor szavaira. Azt mondta nekem és a barátnőmnek az első napomon, kislányok, jegyezzék meg, maguk vannak a vendégért, és nem fordítva. Szavai ötven éven át irányt mutattak nekem, hogyan kell szolgáltatnom. 1972-ben tettem le a kozmetikusvizsgát, majd négy év elteltével mesterképesítést szereztem. Utóbbi nem járt eleinte előnyökkel, majd később csak ezen végzettség megléte után lehetett tanulót fogadni, valamint működési engedélyt kapni kisiparosként.

– Honnan ered a Zizi becenév, ami kozmetikájának névadója is lett?

– Édesapám ragasztotta rám. Az ötvenes években voltam kisgyerek, és nem nagyon volt édesség abban az időben. A puffasztott rizs, a Zizi cukor volt a kedvencem, ezt kaptam gyakran, és rajtam maradt a név. A városban a kozmetikát is ezen a néven ismerik.

Fotó: Lang Róbert

– Sokat változott a szakma az elmúlt ötven évben?

– Nagyon. Az alapok megmaradtak, a kezelések, a masszírozás, a gyantázás, a sminkelés és a festés. Az anyagok viszont rengeteget változtak. Nem voltak régen papírcsíkok a gyantázáshoz és melegítők sem, rezsón forrósítottuk fel a tégelyekben a gyantát. Kozmetikum sem volt sok, csináltunk krémeket, a fővárosból vagy külföldről próbáltunk anyagot beszerezni. Most fordult a kocka, bőséges a választék, rengeteg a gyártó, ki kell választani azt, ami minőségben és árban is megfelelő a vendégeknek. A natúr kozmetikumoknak nagy divatja van, mert sokan érzékenyek vagy allergiások a termékek illat- és színezőanyagaira. Több gyártótól rendelek kozmetikumokat, de a masszázs­krémeket a mai napig én készítem, és ezekkel érem el a legjobb eredményeket. Azt tapasztalom, hogy a kezelések és a tartós szemöldök-, szempillafestés a leginkább kedvelt, a gyantázások visszaestek. Egyre többen otthon megoldják, például tartós epilálógépeket használnak. Bálok, rendezvények előtt régebben többen jöttek sminkelésre, a mostani fiatalok maguknak készítik, csak az esküvőkre kérnek sminket a kozmetikákban. Ezzel kapcsolatosan történt velem egy emlékezetes eset: egy menyasszony próba­sminkre jött hozzám jó pár évvel ezelőtt. Másnap egy tálca süteménnyel visszajött és elmesélte, hogy a vőlegénye azt mondta neki, ha ennyire kismin­keli magát, akkor nem veszi el. Így aztán smink nélkül állt az oltár elé.

– Bőrünk állapota romlott az elmúlt évtizedek alatt?

– A napfény káros hatásai megjelennek a bőrön. Az erős UV-sugárzás miatt nagyon fontos a fényvédelem. Magas faktorszámú fényvédőket használjunk minden nap, mielőtt kilépünk a szabad levegőre. A fényvédő úgy működik, mint egy napernyő, csak akkor hat, ha egy napot sem hagyunk ki, különben előjönnek a foltok, amelyeket nagyon nehéz, olykor lehetetlen eltüntetni. Az erős napsütés rendkívül szárítja a bőrt és vastagítja a felhámot is.

– A hölgyek mellett férfivendégek is ellátogatnak kozmetikájába?

–A női vendégek vannak túlsúlyban, de egyre több a férfi, folyamatosan nő a számuk. Elsősorban a tinédzserfiúkat hozza el az anyuka, nagymama, hogy zavarják a pattanások vagy a bőrzsírosság, és tisztítsam ki az arcukat. Emellett a hátgyanta miatt térnek be hozzám. Volt egy olyan eset, amikor az édesanya panaszkodott, hogy fiatal fiával nem egyezik a felvételivel kapcsolatos elképzelésük. Kérte, hogy beszélgessek erről vele és a kezelés végére belátta, a szülei jót akarnak neki. A napokban 30 év után jött vissza egy vendégem, aki az Egyesült Államokban él, és nagyon örültünk egymásnak. Egy neves kaposvári család négy generációja is járt hozzám, a dédimama, a nagymama, a lánya és az unoka. Sok vendégem a barátom is lett a félszáz év alatt.

– Az elmúlt ötven évben mindössze pár hónapot nem dolgozott. Hogyan bírta ezt?

– Mindig nagyon sok munka volt. Amikor a fiam született, akkor maradtam otthon négy hónapot. A férjemnek köszönhetem, hogy mindig biztos, nyugodt családi hátteret biztosított, nélküle nem tudtam volna visszajönni dolgozni. A gyermekem születése mellett a koronavírus-járvány első hullámában nem dolgoztam. A több hónapos kényszerszabadságot nagyon nehezen éltem meg. Az ember azt hinné, jó otthon lenni, de nekem nagyon hiányoztak a vendégek és a munka. Az újranyitás óta minden szabályt betartunk, fokozottan figyelünk a higiéniára. Be vagyok oltva én is, és csak azokat a vendégeket fogadom, akik felvették a koronavírus elleni vakcinát.

Az idő eldönti, ki a jó szakember

Balatináczné Fodor Magdolna a Bartók Béla-általános iskolában végezte el a nyolc általánost. Ezt követően a Táncsics-gimnáziumban érettségizett. Már ekkor megmutatkozott a biológia és a kémia iránti érdeklődése. – Sokat köszönhetek a gimnáziumi nagy tudású tanáraimnak, akik biztos alapokat adtak a természettudományok terén – mondta el Balatináczné Fodor Magdolna. A gimnáziumi tanulmányok után a fővárosba került, ugyanis akkor csak ott volt kozmetikusképzés. 1976-ban szerzett mesterlevelet. Utána számos továbbképzésen bővítette szakmai ismereteit. – Napjainkra könnyítettek a kozmetikusképzésen, egyre többen választják, de azt gondolom, a szakma kitermeli magának a jó szakembereket – tette hozzá a kaposvári kozmetikus, aki szabadidejében szeret olvasni, kirándulni és szívesen süt-főz. Fia nagy kedvence a bejgli, amely nem csak karácsonykor készül náluk.

Fotó: Lang R.