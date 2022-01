Több mint 510 millió forint értékben valósulhatnak meg fejlesztések Somogyban a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatoknak köszönhetően – mondta el dr. Szajcz Adrián a szervezet rendkívüli online ülését követően.



A Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke röviden ismertette a tanács döntését: az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőségük volt a Balaton közeli és balatoni településeknek pályázatot benyújtani a BFT forrásaira. A legutóbbi, pénteki döntés értelmében húsz pályázatot támogatásra érdemesnek találtak, így több mint 271 millió forinttal járulnak hozzá a régió fejlődéséhez. A beruházásokhoz szükséges többi költséget önerőből kell viselnie minden pályázónak.



– Különböző célterületeket jelölt meg a BFT a pályázat kiírásakor, ezeknek kellett megfelelni – hívta fel a figyelmet dr. Szajcz Adrián. – Az egyik szegmens szorosan kapcsolódik a tanács kiemelt céljaihoz, napjaink egyik legégetőbb problémájához, a klímaváltozáshoz, melynek környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi fejlesztések is támogatáshoz jutottak. Emellett környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök, járművek beszerzésére is lehetőség nyílt. A tizenegy nyertes település ezek alapján több mint 408,6 millió forintos beruházást valósíthat meg közel 195,5 milliós BFT-támogatással. A „Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések” célterületkeretéből kilenc nyertes pályázó jutott közel 76 milliós támogatáshoz. Közösségi tér fejlesztése, játszótéri játékok telepítése, szabadidő- és játszópark kialakítása, valamint szabadtéri színpad felújítása is szerepelt az igények között, így összesen 102,5 milliós beruházás valósulhat meg.



Dr. Szajcz Adrián szerint ez a húsz pályázat félmilliárd forintos összértékben jelentősen hozzájárul a Balaton-régió fejlődéséhez, vonzerejének növeléséhez, az eszközbeszerzések pedig megkönnyítik az önkormányzatok mindennapi munkáját. Gratulálok valamennyi nyertesnek! – tette hozzá az alelnök.