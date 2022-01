A Hideg Rally Team 1990-ben alakult és a kaposvári kis sportegyesület már harminc éve mondhatja magát a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség tagjának. Sok éven át raliversenyzéssel foglalkoztak, Hideg János még a csapat megalakulása előtt, már 1984-ben kétszeres abszolút magyar bajnok volt. Nem volt meglepő, hogy fia, Krisztián is a versenyzésben képzeli el életét.

– Autók között nőttem fel, már gyerekkoromban megtanultam vezetni, de hivatalosan 1993-ban kezdtem ralikrosszozni – mondta Hideg Krisztián kaposvári autóversenyző. – Hamar bekerültem tehát a benzingőzös motorsport világába.

A 2001-ben történt balesete után, melyben mindkét lába lebénult, pár évig még próbálkozott Magyarországon a ralisportban. De be kellett látnia, hogy ebben a bajnokságban nincs keresnivalója. Így karrierjének utolsó nyolc évét már nem is hazai pályán töltötte.

A negyvenhét éves autóversenyző egymás után nyert meg három abszolút horvát bajnoki címet, egy Európa-bajnokit (ERT2), de még két Mitropa-kupa győzelmet is magáénak tudhat a harmincesztendőnyi versenyzői múltja alatt. Az utolsó négy évében szerzett hat bajnoki címet, ezért úgy gondolta 2019-ben, meg kell lengetni a fehér zászlót.

Három generációnyi tehetség.

– Az egészségi állapotom nem tette lehetővé az ilyen színvonalú versenyzést, már a felkészülések is hatalmas fizikai fájdalommal jártak, minden megméretés után belázasodtam és két napig csak feküdni tudtam – emlékezett vissza a kiváló raliversenyző. – Így is a balesetem után még 18 évet versenyeztem, de az utolsó kettőt csak a csapat miatt vállaltam be, én előbb abbahagytam volna.

Hobbistaként tudott volna maradni, de őt csak az eredmények motiválták, mindig a maximumot szerette kihozni magából, de egy idő után már nem tudott megfelelni a saját elvárásainak, ezért is döntött úgy, abbahagyja. Az Arany sisak díjára a legbüszkébb, melyet azok érdemelnek ki, akik egymás után háromszor is a pontvadászat élén végeznek a horvát ralibajnokságban, és ezt nem sok mindenki tudta eddig elérni.

– Amire még büszke lehetek az 2006-ban egy abszolút futamgyőzelmem a Pirelli Lavantal Rallyn Ausztriában. Az egy nagyon komoly viadal volt nagy ellenfelekkel, hiszen azt a Toto Wolffot is sikerült legyőznöm, aki most a Formula–1-ben a Mercedes csapatfőnöke – hangsúlyozta Krisztián. – Szerintem az volt a karrierem csúcspontja.

Továbbviszi a stafétát

Fia, a generáció legkisebb tagja, Hideg Ádám is a Hideg Rally Teamben kezdte pályafutását, csak ő a raliautó helyett gokarttal száguld, ám már ő sem itthon építgeti a karrierjét.

– Külföldre elsősorban Ádám szakmai fejlődése miatt, tapasztalatot és rutint szerezni mentünk. Ezért döntöttünk a WSK-k, az FIA Európa bajnoki és az FIA RGMMC futamok mellett. Ezek mind világszínvonalú versenyek, Európa legerősebb gokartbajnokságai.

Apa és fia.

A minap írták alá a fiú szerződését, mellyel hivatalosan is Fernando Alonso gokartcsapatában fog versenyezni Európa-bajnokságon, világbajnokságon és a WSK-futamokon. Ádám kilencévesen, 2017-ben kezdett el versenyezni és ahogyan az édesapja, úgy ő is az autósportban nőtt fel, hiszen kisgyerek kora óta járt versenyekre.

– Úgy néz ki, ez a sport családi vonás, neki ez az élete és imád versenyezni, lehet, hogy az apjaként elfogult vagyok, de nagyon ügyes – fogalmazott a büszke apuka. – Viszont, ha azt nézzük, hogy Fernando Alonso és az ő gokartcsapata is elismeri a tehetségét, akkor már nem érzem magam részrehajlónak.

Elindultak egy magyar tehetségkutató-sorozatban Ádám első gokartos évében, ám akkor még nem tudták, hogy a bajnoki címet nem lehet csak az elért eredményekkel megnyerni.

– Ádám úgy nyerte meg a bajnokságot, hogy kilökték, nekimentek, kizárták, tehát mindent megtettek ellene, és így is több pontja lett, mint a második helyezettnek, majd a futamok után közölték velünk: oké, hogy több egységet gyűjtött, de a szervezők két bajnokot fognak hirdetni – emlékezett vissza Hideg Krisztián. – Ekkor döntöttünk úgy, magunk mögött hagyjuk Magyarországot.

Az autóversenyzés királykategóriája felé tart

Külföldön Ádám sziporkázik, minikategóriában többször is a dobogón állt, két éve az olasz bajnokságban hetedik volt a százkettő versenyzőből. Tavaly kategóriát váltott és az OK Juniorba került, itt minden egyes versenyen nyolcvanan-száztízen indultak az ő csoportjában. Az első versenyén tizennyolcadik, az utolsón pedig tizenkettedik lett, ami ebben a mezőnyben nagy eredménynek számít.

– Ide azok a gyermekek jönnek, akik tényleg komolyan gondolják a versenyzést – emelte ki a kaposvári ralis. – Minden egyes Formula–1-es pilóta, aki jelenleg is a F1 mezőnyhöz tartozik, itt nevelkedett és kezdte meg a gokartos pályafutását.

Jó irányba tart Ádám pályafutása. Forrás: Sportinphoto Umbo

Ádámot nehezen tudják felkészíteni a versenyekre, hiszen a költségvetésük nem mindig engedi ezt meg. Egész évben csak három napot tesztelt, míg a többiek negyvenet-negyvenötöt, tehát a pályán, a versenyeken kezdik el megkeresni a jó versenybeállításokat. – Ezáltal a futam elején mindig kicsit lassabb, aztán a végére jól fel tud zárkózni és általában a legjobbak közt végez – fogalmazott a háromszoros bajnok. – Ha lenne lehetősége többet gyakorolni és annyit versenyezni, mint a többi gyereknek, akkor úgy gondolom, bármire képes lehet.

Ádám fizikai felkészítésében nagyon sokat köszönhetnek a Debreczeni Mozgásstúdiónak, Kármennek és Mókusnak. Krisztián fiának több sérülése is volt az idei szezonban és minden ilyen bajában ők segítették ki, az edzésprogramjait is ők állították össze. – A fiamnak október végén a világbajnokság előtti futamon eltört a keze egy nem biztonságosan kialakított pálya miatt – mondta. – Nem a karja fájt, hanem az, hogy elvették tőle az álmát, ami a világbajnokságon való versenyzés volt, de mára már szinte el is felejtette ezt a sérülését.

A sport mellett a tanulásra is figyelnie kell a fiúnak, hiszen édesanyja a lelkére kötötte, ha nem kitűnő, akkor nem versenyezhet. Így pluszban még ez a teher is a vállára nehezedik, de ezt az akadályt is hiba nélkül teljesíti.

Nem elég a volán mögött bizonyítania, a suli rovására nem mehet a versenyzés. Forrás: Umberto Fraenkel Sportinphoto.com

Ádám két évig még gokartozni fog, már ha a lehetőségeik ezt lehetővé teszik: egy esztendőt menne még az OK Junior kategóriába, de már az év végén váltana az OK-csoportba. – Jó lenne, ha ebben a két szezonban Európa- és világbajnoki címért küzdhetne, tehát nagy terveink vannak a jövőre nézve – hangsúlyozta.

– Erre a mostani csapatunktól (FA Karting) van is egy ígéret, hiszen a Formula–4-ig segítik a pályafutását. Azután pedig a Formula–3, a Formula–2, és már csak az autósport királykategóriája, a Formula–1 van hátra – mondta nevetve Krisztián. – Azt gondolom, ha továbbra is kitartó lesz és el tudja viselni a pofonokat, amiket kap, akkor tényleg sokra viheti.