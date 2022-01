A Paksi Társadalmi Tanács ülésén Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter ismertette a projekt előrehaladását a környező 47 település polgármesterei és az érintett térség országgyűlési képviselői számára.

– Önök is láthatják, hogy a térségben rengeteg út újul meg. Erre a programra már 13 milliárd forintot költöttünk, de épül az új Duna-híd is. Paks környékén járva pedig már messziről látható az új blokkok felvonulási területén épülő létesítmények acélszerkezete – mondta Süli János. Folyamatos a munka a felvonulási területen: öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad folyamatosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is.

Forrás: Paks II. Zrt. / paks2.hu

Az engedélyezésben is számtalan előrelépés történt: megkezdődött például a reaktortartályok engedélyezése. A Paks II. Zrt. november 16-án benyújtotta a reaktortartályok gyártási engedélye iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az engedély birtokában a reaktortartályokat az oroszországi Volgodonszkban gyártják, várhatóan mintegy 36 hónap alatt, orosz és magyar szakemberek folyamatos kontrollja mellett. Folyamatban van a ­létesítési engedély elbírálása, mindeközben pedig a Paks II. projekt egyebek mellett megszerezte a fizikai védelmi engedélyt, illetve a villamoslétesítési (hálózatra csatlakozási) engedélyt. Néhány hete pedig megkapta a beruházás az engedélyt a résfal- és a talajmegerősítési tesztek munkálataira, illetve a mínusz ötméteres szint feletti talaj kiemelésére.

Forrás: Paks II. Zrt.

– Nagyon fontosak számunkra a beruházás térségében élők, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy rendszeresen, a döntéshozó szintről kapjanak információt a Paks II. projektről – hangsúlyozta az ülésen a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.

A rendezvény végén, a kérdések megválaszolását követően Mittler István kiemelte: a projekt előrehaladásáról a jövőben is első kézből fognak tájékoztatást nyújtani a megjelentek számára.

Orbán Viktor a Roszatom vezetőjével tárgyalt. Fotó: MTI Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök december 17-én a Karmelita kolostorban fogadta Alek­szej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is. A felek megállapították: a Pakson épülő két új blokk a garanciája annak, hogy a következő évtizedekben is hazai forrásból a szükséges mennyiségben rendelkezésre álljon az olcsó, klímabarát villamos energia. Az Európát sújtó rezsiválság idején különösen fontos, hogy az atomenergia az ellátásbiztonságon túl az árstabilitás megteremtésében, a rezsicsökkentés fenntartásában is jelentős szerepet játszik – hangzott el.

A megbeszélésen szóba került az is, hogy egyre több uniós ország ismeri fel: a klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében a megújuló energiaforrások mellett hosszú távon érdemes az atomenergiára támaszkodni – írta meg az MTI.

Az egyeztetésen áttekintették a Paks II. projekt aktuális státuszát. Amint arról Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár beszámolt, a felek azon dolgoznak, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásokkal, illetve biztonsági követelményekkel összhangban valósuljon meg a beruházás, és a két új paksi blokk 2029-ben és 2030-ban megkezdhesse kereskedelmi üzemét.

(Forrás: paks2.hu)

Fotók: MTI