– Március 15-ére készítettem el az első kültéri díszt, egy trikolór színű Magyarország formát, az interneten keresgéltem ötleteket és akkor akadtam rá a sörösdobozos ötletre – mondta el Süle Zoltánné. Hozzátette: anyák napjára szív és virágok készültek, de szőlőfürt, gyertyák, sőt még liba is díszítette a falu központját. – Először megtervezem a formát, majd a sörösdobozokat összeragasztom, lefestem, a füleit pedig vasszálakhoz rögzítem, amelyeket leszúrunk a földbe – mondta el a kisgyaláni alkotó. Eleinte tartott attól, hogy nem lesz elég sörösdoboza, de szerencsére a család mellett a helyiek folyamatosan szállítják az alapanyagot, sőt, kapott már energiaitalosat és hajlakkosflakont is. – Mondtam mindenkinek, hogy ne csak nyáron igyanak sört, hanem egész évben, hogy legyen alapanyagom – nevetett. Sokan gyűjtik a faluban a dobozokat emiatt, de kaptak már Kaposvárról és Somogyjádról is. Az alkotások összeállításában a helyi közmunkások, lakók és a polgármester is segít.

– Nagyon büszkék vagyunk Gyöngyi alkotásaira. Azon dolgoznak a kereskedők, a kisgyalániak, hogy mindig legyen alapanyaga, amelyekből a színes kültéri díszeket elkészítheti – mondta el Horváth Zoltán polgármester. A faluban élő Fekete Géza az összes alkotást megörökítette fényképezőgépével. – Nagyon tetszenek az unokáimnak is a kültéri díszek, amikor itt vannak nálunk, mindig kisétálunk megnézni ezeket.

Süle Zoltánné már a farsangi időszakra tervez, de hogy mivel örvendezteti meg a falubelieket, egyelőre nem árulta el. Meglepetésnek szánja.

Fotó: Lang R.