Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elrendelte, hogy a háziorvosok biztosítsák a páciensek számára az online vagy a telefonos elérhetőséget, mert a légúti tünetekkel jelentkező, potenciális koronavírus-fertőzöttek csak nehezen tudnak beszélni a háziorvosokkal. A beérkező, de nem fogadott hívásokra minél hamarabb reagálni kell visszahívással.

A koronavírus-járvány idején a telefonos rendelésre helyeződött a hangsúly, de ez kétségtelenül túlterheltséget jelent sok körzetben. A covid előző hullámai idején senki sem mehetett a rendelőbe, és mindent telefonon kellett intézni. Azóta már személyesen is érkezhet páciens, de előírás, hogy telefonon jelentkezzen az, aki lázas, légúti beteg. Rajtuk kívül azonban még rengetegen telefonálnak egy-egy hétköznap.

– A naplószámban rögzítettük, hányan hívnak egy rendelés alatt. Átlag nyolcvan telefonhívást számolunk naponta, de van, hogy százan is idecsörögnek – mondta Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei szervezetének elnöke. – Gyakran három telefon cseng egyszerre a rendelőben, és néha azt érzem, hogy ez a betegellátást nehezíti. A háziorvosok igyekeznek mindenkit visszahívni, még akkor is, ha a helyzet időnként kezd kaotikussá válni. A háziorvosok döntő többségét el lehet érni telefonon, de nem egyszerű. Engem néha csak azért hívnak, hogy érdeklődjenek, hogy mikor rendelek, jöhetnek-e, milyen gyógyszert kérjenek. Nagyon sok a felesleges hívás, mert szinte mindent mi mondunk meg, olyasmit is, hogy hol lehet tesztelni, hol van az oltópont.

A háziorvosok a januári oltási akcióról még nem rendelkeznek bővebb információval. Dús István hozzátette: helyénvaló az, hogy az orvos hirdeti meg ezt a lehetőséget saját felületein, de ha a doktor nem kap segítséget a szervezésben az önkormányzatoktól, akkor ez kihathat a végeredményre. Azt tapasztalta, hogy a korábban a három falura szervezett oltási napon onnan jöttek többen, ahol a polgármester aktív volt a szervezésben. Ahol azonban nem jeleskedett a településvezető a motiválásban, onnan általában nem sokan érkeztek.

Oltási akció pénteken és szombaton

A háziorvosi szolgáltatók az alapellátási tevékenységük keretében 2022. január 1. és január 31. között legalább egy hétvégén, az általuk választott és a megyei oltási bizottsággal előzetesen egyeztetett péntek-szombati napon, pénteken 14–18 óra, és szombaton 10–18 óra közötti időszakban vesznek részt az oltási akcióban. A háziorvosi szolgáltató arról is maga köteles gondoskodni, hogy az oltási hétvége időpontjairól az ellátottak értesüljenek. Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője elmondta: a legtöbb praxis már jelentős mértékű átoltottsággal rendelkezik. Azok a praxisok, ahol eddig is biztosították az oltás felvételének a lehetőségét, többnyire már kiaknázták az ebben rejlő lehetőséget.

Fotó: Lang Róbert