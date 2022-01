– Aki elszánt és odafigyel magára, már egy hónap alatt komoly változást érhet el – fogalmazott Páli Gábor. – Ebben az időszakban nemcsak a mozgásra, hanem a táplálkozásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Éppen ezért februárban elindítunk egy életmódklubot. Erre azért is van szükség, mert akik az ünnep után eljönnek hozzánk mozogni, azoknál előfordul, hogy a lelkesedésük a hónap végére elfogy. A klubban étrendtanácsadás, kontrollált edzés is lesz – mondta az edzőterem tulajdonosa. Páli Gábor hozzátette, az ünnepek alatt természetesen azok is híznak pár kilót, akik egész évben keményen edzenek, ők azonban gyorsabban visszanyerik régi formájukat.



Egy másik kaposvári fitneszteremben is nagy az érdeklődés ezekben a napokban. A felújított edzőközpont január elején nyitott meg újra. Kálmán Ágnes üzletvezető érdeklődésünkre elmondta, tapasztalataik szerint az emberek újévi fogadalma és lelkesedése körülbelül márciusig tart ki az edzőteremben, ezután a jó idő közeledtével sokan a szabad levegőn folytatják tovább a különféle mozgásformákat. Kálmán Ágnes hangsúlyozta, nemcsak az ünnepek alatt felszedett kilók miatt van szükség a rendszeres sportolásra, hanem az életmódunk miatt is. Sokan autóban, vagy az irodában ülve töltik a napjukat, ezért fontos, hogy mozogjanak.



– Az immunrendszer megfelelő működése miatt is szükség van a sportolásra – mondta az üzletvezető. – A koronavírus-járvány idején erre különösen oda kell figyelni. Sajnos azonban vannak olyanok, akik pont a Covid miatt nem tudnak edzeni, mert légzőszervi nehézségeik, vagy szív­problémáik vannak, esetleg félnek attól, hogy közösségbe menjenek – tette hozzá Kálmán Ágnes.





Fotók: Lang Róbert