A Kapos Horgászcentrum tulajdonosával és szakemberével pecáztunk a Gyertyános Horgász Egyesülethez tartozó tavon. A pecára még a tél elején került sor, így amint az olvadó jég és az időjárás engedi a videóban tanultakat a jelenlegi évszakban is alkalmazhatjuk. A videóban kétféle pecát is bemutatunk, így versenyládáról és székből is horgászunk. Mindkét módszernél az egyszerűségre törekedtünk. Az etetőanyag bekeverésétől a pellet nedvesítésén át a szerelék összeállításáig mindenről kaphat hasznos tanácsot a néző, de akár a tapasztaltabb horgászok számára és tartogathat új információt a Horgász-notesz legújabb része.