Egy hónapja keres bolti eladót Baracskai Eszter a kaposvári üzletébe, egyelőre sikertelenül. Azt mondta, jelentkezőből több is volt, elhivatott és a szakma iránt alázatos dolgozóból viszont kevés. – Olyan eladóra lenne szükségem hatórás részmunkaidőben, aki tiszteli a vevőket, köszön nekik, és jól végzi a munkáját – mondta Baracskai Eszter. – Az elmúlt hetekben fiatalok és idősebbek is voltak nálam próbamunkán, de sajnos még nem találtam meg a legalkalmasabb eladót – tette hozzá a Kovács ABC tulajdonosa.

Hatta József, a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója érdeklődésünkre elmondta, vidéki üzleteikbe nagyon nehezen találnak kereskedelmi szakembert, ezért a legtöbbször Kaposvárról járnak ki a falvakba a rutinos boltosok. Üzleteikben az eladó és pénztárosi munkakör összevont, ezért mindkét szakmához értenie kell annak, aki náluk dolgozik. Hatta József kiemelte, pályakezdők egyáltalán nem jelentkeznek hozzájuk, leginkább a 35 és 55 közöttiek keresnek munkát. Most éppen bolti eladóra nincsen szükségük, három boltvezetőnek azonban tudnának munkát adni.

Diploma után szakácsnak, cukrásznak tanulnának

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, a kereskedelmi értékesítő szakma – amibe a bolti eladó is tartozik – kevésbé népszerű a tanulók körében. A legfelkapottabb képzés a cukrász, a szakács, a pincér és az idegenforgalmi technikus. – A diplomás felnőttek közül is sokan érdeklődnek a cukrász és szakács szakma iránt. Ehhez a főzőműsorok népszerűsége is hozzájárul – mondta –, s ezek olyan szakmák, amikkel nagyon sokat lehet keresni. Egy szakács nettó 800 ezer forintot, egy jó cukrász 500-600 ezer forintot is kereshet. Egy bolti eladó harmadával, negyedével kevesebbet visz haza.

A nagyobb üzletláncok száznál is több álláshelyet kínálnak. A legnagyobb szükség a bolti dolgozókra van, de logisztikai területre is vennének fel embereket. Az Aldi honlapján elérhető adatok szerint az üzletláncnál 215 megüresedett álláshely van, ebből 97 bolti eladói munkakör. A Lidl-nél jelenleg 121 betöltetlen bolti dolgozói álláshely van. A Spar mintegy száz álláshelyet hirdetett meg, ennek felét eladó-pénztárosi munkakörben. A Tesco is több munkakörbe keres új dolgozókat, jelenleg több mint 30 bolti eladóra lenne szükségük országosan. A barkácsáruházak, a ruházati és a műszaki üzletek, valamint a drogériák is munkaerőhiánnyal küzdenek.

Fotó: Lang R.