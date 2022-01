Elkezdődött a balatoni polgárőrhajó felújítása. Eközben hamarosan két új szolgálati gépkocsival is bővülhet a járműflotta, a tabi és a balatonszárszói polgárőr-egyesület juthat korszerű autókhoz. A Magyar Falu Program keretében kívánják megvalósítani a 14 millió forintos fejlesztést.

– A pályázatot előkészítettük, előreláthatóan a jövő héten adjuk be – mondta Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke. – Ez számunkra fontos lehetőség, mivel az egyesületek saját tulajdonú járművekhez juthatnak, amelyek reményeink szerint hosszú éveken át kiszolgálják az egységeket. Az új gépkocsik környezetvédelmi és műszaki szempontból is megfelelnek az elvárásoknak, ami különösen lényeges, mert tagtársaim nemcsak a belső területeken használják az autókat, hanem a szőlőhegyeken, erdőkben és mezőgazdasági területeken is.

Poór Gyula kiemelte: anyagilag 2021 számukra nagyon sikeres év volt. Összesen négy, terepen is jól használható személyautót vásároltak, ezen kívül két robogót, s összesen tizennégy elektromos robogót vettek. Utóbbiból 3 karácsony előtt érkezett meg. A vártnál magasabb, 35 millió forint volt az állami támogatásuk, ezen felül több forráshoz is jutottak, a koronavírus-járvány miatt további működési támogatást is kaptak.

Somogyban 85 polgárőr-egyesületet jegyeztek be, utoljára, decemberben, a somiakat vették fel a megyei szervezetbe. Az elnök szerint idősödik a csapat, az átlagéletkor 50 felett van. – Összesen 2606 polgárőr van Somogyban – mondta az elnök. – Lényeges a fiatalítás, pillanatnyilag 34 ifjú polgárőrünk van.

A vízi polgárőröknek két hajójuk van, de az egyik nem volt üzemképes, ám a hajók korszerűsítése már elkezdődött a napokban Siófokon.