Rendkívüli élményt nyújtott a vadak téli etetése azoknak, akik ellátogattak a vadgazdálkodásáról híres Kaszó Zrt-hez. Szombaton kisvonatozással egybekötött kirándulás végén az erdőben kerülhettek közel az őzekhez, szarvasokhoz és vaddisznókhoz az érdeklődők úgy, hogy az eleségüket is ők biztosították. A zordabb téli körülmények között ugyanis a vadak rászorulnak az ember segítségére. A kisvonat 14 órakor futott ki Kaszó megállóból, majd a kirándulóközpontot maga mögött hagyva szépséges erdei tájakon át vezetett az útja. Az etetőhelytől távolabb álltak meg, hogy ne riasszák meg a vadakat, majd a takarmánnyal a kirándulók rövid sétát tettek. Mivel az erdei vadak óvatosak, ezért a szóróhelyen általában nem találkozni velük, de az életükről sok mindent megtudhattak a kirándulás résztvevői, mert egy kaszói erdész tartott előadást az élőhelyről. Vadnyomokat is kerestek és azonosítottak. Az erdei megfigyelés végén a csapat újra vonatra szállt, és visszatértek Kaszóba. Azonban hogy a kirándulók találkozzanak a somogyi erdő vadjaival, elmentek a kaszói vadasparkba, ahol megetethették az ember közelségéhez hozzászokott állatokat. A szombati program a két következő hétvégén megismétlődik, tudtuk meg Gerlecz Edittől, a Kaszó Zrt. üdülési osztályvezetőjétől. Már első alkalommal is nagy volt az érdeklődés, a kisvonatos vadetetésre a közeli Nagyatádról éppúgy érkeztek érdeklődők, mint az ország távolabbi pontjairól.