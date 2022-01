Hagyományteremtő céllal vezették elő szombaton Ancit és Vallomást, a két muraközi, valamint a Röpke névre hallgató arab, és az Avas nevű kunfakó lovakat az utcára. 2022-ben ugyanis minden hónap első hétvégéjén a lovak is főszereplői lesznek azoknak a túráknak, amelyeket a Kiskorpádon szerveznek.

– Sokat szoktunk kirándulni, amihez adott ez a gyönyörű környék. Úgy gondoltuk, másoknak is megadjuk azt a lehetőséget, hogy velünk tartsanak. Közösséget is építünk ez által, ami a falubélieknek és nekünk is jó – mondta Szilvási Anita, Kiskorpád polgármestere, miközben az egyik muraközi lovat kivezette az udvarról.

– A túra egy mozgáslehetőség és a lovakat is fejlesztjük közben. Mivel számukra idegenek is jönnek velünk, így lehetőség nyílik, hogy minden lóval egyszerre dolgozzunk, mert ez nem adatik meg mindig – mondta Bognár Károly, a lovak gazdája.

– Fontosnak tartom a hagyományteremtést, a túra pedig jó ötlet. Anita szoktatott rá a túrázásra. Azt biztosra veszem, hogy felülök majd a lovakra út közben – mondta Pasiné Tóth Andrea, miközben az indulásra várakozott.

– Én hadilábon állok a lovakkal, nem tervezem, hogy felülök. A csapatépítés, a szép idő, a természet viszont vonzó, mert egész nap egy irodában dolgozom – mondta Sebestyén Mónika.

– Én is inkább gyalogosan szeretek közlekedni – csatlakozott a beszélgetéshez Merkeiné Frei Éva, aki szintén elvetette, hogy lóra üljön. Papp Martin azonban gyakorlott lovasnak számít a településen.

– Mindig is szerettem a lovakat, gyakran járok ide hozzájuk, jól ismerem őket – mondta Papp Martin, aki Avast vezette.

A négy kilométeresnek ígérkező túrára a református templomtól indultak. Majd a közelmúltban felújított kis híd felé vették az irányt, amelyen egykor Csokonai Vitéz Mihály is Kisasszond felé járt. A túrázók is a költő nyomdokaiba lépve majdnem Kisasszondig elsétáltak a tavaszias napfényben.

A muraközi családtag lett

Szilvási Anita és Bognár Károly négy lova állt a túrázók szolgálatára, ha valaki elfáradt, felülhetett rájuk útközben.

– A muraközi erősebb testalkatú ló, amely az idők során inkább családi hobbilóvá vált – mutatta be őket Bognár Károly. – Munkát már nem nagyon végeznek velük, ám mi szeretnénk majd kocsi elé fogni őket és néha egy-egy fát, vagy nagyobb tárgyat mozgatunk a segítségükkel – mesélte a két és fél, valamint a három és fél éves lovairól a túra szervezője.