–Már van Magyarországon is olyan hely, ahol citromot termesztenek, de ez pont az a termék, amelyet minden nap fogyasztok, reggel két deciliter vízzel. Aztán itt van a paradicsom, amit bár tél van, sosem hagyok ki, mert annyira szeretem – és már nyúlt is a pirosló koktélparadicsom felé, amelynek 1800-ért adták kilóját pénteken. –A piacra járás nekem egy külön program. A gombás stand a kedvencem, itt Somogyban nagyon finom gombák vannak – mondta a hajdúböszörményi gyökerekkel rendelkező színésznő, aki ruhazsebkendőt tart magánál, és öltözete is környezetbarát.

–Nem vásárolok magamnak új ruhákat, még ezt a velúr cipőmet is használtan vettem – mutatta bokacsizmáját. –Egy teljes iparág épült már a vegán életmódra. Vegán készételeket, és vegán cipőt is lehet már kapni. Nagyon drágának tartom, mert nem divatként nézek erre az életformára. Újabban fermentálok zöldségeket, mert ez a tartósítás legegyszerűbb formája. Csak lereszelem a legkülönfélébb zöldségeket, és felöntöm sós vízzel. Néha kiengedem belőle az erjedési folyamat során keletkezett gázt. Néhány nap alatt elkészül, és a hűtőben tárolva sokáig fogyasztható. Szeretném megtanulni a befőzés csínját is, amelyhez álmom egy kis kertes ház, gyümölcsössel és veteményeskerttel, ami a szülői háznál is körül vett – mondta Niki, miközben vöröshagymáért álltunk sorba a piacon, amelyet pénteken 280 forintért adtak. A színésznő azt is elárulta, hogy ha egy szerep megkívánja, elfogyaszt egy csirkecombot, de ha lehet, inkább marcipánból készüljön.