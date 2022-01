Az általunk megkérdezett polgármesterek szerinti szerencsére van miről kérdezni, mert Potocskáné mostani szövetségeseinek kormányzása alatt nem fenyegetett volna ez a veszély! Többen azt is zokon veszik, hogy a baloldal képviselőjelöltje megjelenésével és megnyilvánulásaival békétlenséget szít a falvakban, miközben komoly helyi ismerethiánnyal küzd, mondanivalójának döntő része "rokonságban sincs a valósággal." Pártpropaganda szintű kinyilatkoztatásai nem a települések, hanem az ő személyes előremenetelének érdekeit tükrözik. További hullámokat vet a képviselő "nyomozási ügye" is. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Potocskáné Kőrösi Anita, aki jelenleg a Jobbik országgyűlési képviselője, közérdekű adatigényléssel való foglalkozásra kényszeríti a településeket, hogy a Magyar Falu Programban végrehajtott beruházások tisztaságát firtassa. Megkerestük az ellenzéki képviselőt is, aki akkor azt állította, hogy csak a közpénzek elköltésének átláthatósága vezérli, és nem akarja hátráltatni az önkormányzatok munkáját. Balatonföldvártól egy 14,8 millió forintos útépítés, a Puskás Tivadar utca felújításának adatait kérte, amit el is küldtek neki.

– Először azt hittem, hogy a képviselőnő egy egész rendszert szeretne kivizsgálni, hogyan gazdálkodtak a települések – reagált Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere. – Aztán a tudomásomra jutott, hogy csupán négy települést vizsgálna, és nem tudom, hogy a választókerület 71 települése közül hogyan választotta ki éppen ezt a négyet. Számomra nyilvánvaló, hogy más indíttatás áll a háttérben, nem a közpénzek elköltésének tisztasága. Minket nem rázott meg a történet, mert évtizedes rutinnal rendelkezünk hasonló eljárásokban, de a képviselőnő adatigénylése felesleges körökkel plusz munka elé állítja a hivatal dolgozóit, mert minden egyes képviselő-testületi döntésünk részletesen és nyilvánosan elérhető a város honlapján. Amire a képviselőnő kíváncsi volt, hogy a pályázatírásra és a menedzselésre mennyi pénzt fordítottunk! Nos ez nulla költség, mert a hivatal munkatársai végezték, a műszaki ellenőrt sem a pályázati, hanem saját forrásból finanszíroztuk.

Amit a törvény előír, azt megteszi az igali önkormányzat a közérdekű adatigénylés ügyében, erősítette meg Obbás Gyula polgármester, aki hozzátette: a szóban forgó beruházások közül három el sem indult, kettő pedig még zajlik. Pályázatonként 5-10 millió forint közötti összegekről van szó.

– Értetlenül állunk a történtek előtt – mondta Szabó Péter, Szentgáloskér polgármestere. – Ahhoz, hogy a képviselőnő egy választáson szeretne előrejutni, miért kell a mi utunkat, illetve a rendelőhöz beszerzett orvosi műszereinket vizsgálni? Nem beszélve a falubuszról, amit még be sem tudtunk szerezni chip- és alkatrészhiány miatt. Nagy szükségünk van a járműre, mert Lapapuszta is a területünkhöz tartozik. Azt sem értjük, hogy a képviselőnő miért nem személyesen érdeklődött, és miért nem nézte meg az iratokat és a létesítményeket? Nem értjük ezt a bizalmatlanságot sem, hiszen ő állítólag képviselő szeretne lenni.