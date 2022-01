Gyengécske báránybégetéstől hangos a kaposdadai hodály, nem ritka, hogy kettes vagy hármas iker kisjuhok jönnek világra. Ottjártunkkor éppen egy fekete bárány született... A telepen a gondozók különválogatva tartják a vemhes állatokat a fiasoktól. – Utána kisebb csoportokba tesszük őket, mint egy óvodában, itt elöl vannak a legkisebbek, hátul pedig a nagycsoportosok – mutatott körbe az ólban mosolyogva Paládi Vince.

– Decemberben kezdődtek meg az ellések, és tavaszig folytatódnak, több száz bárányszületés várható még nálunk – tette hozzá a családi gazdálkodó. A jelenlegi időjárás kedvező a születésekhez, az állatok a hodályban kapnak abrakot, szénát, de kiengedik a szabadba is a birkákat. A bárányok egy része az állományt bővíti, sokat leadnak a vágóhidakra tavasszal.

– Az elmúlt egy évben azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan nőtt a bárány felvásárlási ára, egy 24 kilós báránynak 1600 forintért adtam kilóját, míg hat évvel ezelőtt a hétszáz forintot sem érte el – mondta el a gazdálkodó. Paládi Vince kiemelte: szükség is volt arra, hogy a felvásárlási ár emelkedjen, ugyanis a költségeik is jelentősen megnőttek.

– Maximum harminc kilóig hizlalom fel a bárányt. Ilyen táp- és takarmányárak mellett egymázsányi tápért bruttó 10 ezer forintot fizettem, most pedig 18 ezret, a gyógyszerköltségekről nem is beszélve – bosszankodott az állattartó. Bízik benne, hogy még húsvétig emelkednek a felvásárlási árak, ugyanis nagy az igény a bárányhúsra. Németországban például a sok muzulmán tanuló miatt az iskolai menzákon is kínálnak bárányból készült ételeket.

– Március közepén kezdődik a húsvéti szezon a vágóhidunkon – mondta el Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. ügyvezetője. A hazai piac mellett az osztrák, német, svájci vásárlók részéről tapasztalnak érdeklődést. – Jelenleg 1500-1600 forintos a felvásárlási ár és a tervek szerint 45-50 tonna bárányhúst értékesítünk a húsvéti ünnepek előtt a hazai és külföldi piacon – tette hozzá az ügyvezető. Az előkészített, konyhakész termékek iránt nőtt a kereslet, valamint a legdrágább, úgynevezett french racksből is szépen fogyott.

Fotó: Lang Róbert