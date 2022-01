Január 26-án rendezik az első bírálatot a Dobosi Pincészet Birtokközpontjában.

– 2022-ben az a célunk, hogy még több kisebb és nagyobb pince beálljon a márka mögé, és együtt átlépjük a százezer palackot az éves BalatonBor mennyiséggel – mondta el az idei tervekről Dobosi Győző, a Dobosi szőlőbirtok vezetője.

Pintér Zsolt, a projekt vezetője kiemelte: a minden külső támogatás nélkül felépített, stabil régiós márka az idei évtől készen áll arra is, hogy az exportpiacon, legalább egy külföldi országban is bemutatkozzon. Fontos tudni, hogy a borok a Balaton környéki vendéglátóhelyeken és a kiskereskedelemben is kaphatóak lesznek.

Fotó: L. R.