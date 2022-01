Negyedik alkalommal szervezzük meg Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünket. Folyamatosan jelentkeznek a lányok a fotózásra, és nagyon érdekes dolgokat mesélnek arról, miért döntöttek úgy, megváltoztatják életüket.



A tapasztalatok alapján elmondható, a családnak meghatározó szerepe van a döntésben. A szülők, a nagyszülők támogatása fontos, és rendszerint nagy löketet ad ahhoz, hogy elküldjék a lányok a jelentkezésüket. Sok szép lány nem is gondolta addig magáról, van annyira gyönyörű, hogy akár egy szépségversenyen is megállja a helyét. De a biztatás, sőt akár noszogatás hatására aztán belevágnak, és mindig be is igazolódik a család és a barátok véleménye.



Természetesen a fotózásra sem kell a lányoknak egyedül jönni. Noha műtermünk egy munkahely, mégis örülünk, ha van ott a versenyzővel egy barát vagy családtag, aki segít ruhákat választani, vagy a legelőnyösebb pózokat megtalálni. Az elmúlt években találkoztunk már nagyon kedves nagymamával, anyukával és barátnővel is, aki aztán szintén kedvet kapott a versenyhez, és szintén elindult.

A Mediaworks Hungary Zrt. országos szépségversenyére 18–29 éves hölgyek jelentkezését várjuk.







