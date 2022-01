Egy régi mentőatóból negyvenegy zsák kutyatápot pakoltak ki a mentősök. A zsákok legtöbbjében tíz kilogrammnyi kutyatáp volt, ami nagy segítség a kóbor kutyákat összegyűjtő és gondozó Kutyatár Egyesületnek.

–Támogatás nélkül egy civil szervezet sem tud működni. Az állattartási helyek ebből a szempontból még kritikusabb helyzetben vannak. A legnagyobb segítséget az élelem adomány jelenti, mert akkor legalább arra nem kell költenünk – mondta Boncz Edit, a Kutyatár vezetője, aki azt is elárulta, hogy sűrűn kapnak kutyaeledel formájában adományt. Ennek köszönhetően három éve nem kell költeniük rá, ám a kutyák állatorvosi ellátása is évente 30 millió forintba kerül, és az autót, amellyel a bejelentések helyszínére szállnak ki, hetente kétszer szintén meg kell tankolni, így a pénzadománynak is örülnének.

Forrás: Lang Róbert

Az elmúlt időszakban a mentősök is adományokban részesültek, és úgy döntöttek, egyszer ők is adni szeretnének.

–Egyelőre sajnos nem tudjuk rendszeressé tenni, ez most egy „eseti” segítségnyújtás, mert annyi jót kaptunk a karácsony kapcsán, hogy mi is szeretnénk tovább adományozni a jóságot. Magam is kutyatartó vagyok és sokan szeretik az állatokat a mentőknél. Amikor egy kutyatulajdonost kórházba szállítunk, gyakran jönnek a helyszínre a kutyatár munkatársai, akik addig megőrzik a kutyust, amíg a gazdi kórházban van – mondta Borbély Gábor, a mentőállomás vezetője. A csaknem száz fős kollektíva szinte egyemberként mozdult meg náluk. 141 ezer forintot sikerült összegyűjteniük, amelybe a technikai dolgozók és külsősök is beletették a magukét. Volt, aki több tízezer forinttal támogatta az akciót.

Bővítenék a menhelyet

Több mint száznyolcvan kutya örülhetett hétfőn a több mint 400 kilogramm tápnak. Naponta 80 kilogrammnyi eledel fogy a telepen, így a mostani adomány csaknem egy heti adagjukat fedezi majd. Boncz Edit azt is elárulta, hogy szívesen bővítenék a menhely területét, hogy a kutyáknak méltóbb körülményeket biztosítsanak. Szeretnének egy téglaépületet is megvalósítani a munkatársaik számára, amelyhez nemcsak pénzadományokat, hanem építőanyagot is szívesen elfogadnak, mert bármi segítséget jelenthet a jelenlegi építőanyag árak mellett.